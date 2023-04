Prigożyn zaskoczył: Nie obwiniałbym reżimu kijowskiego

W wyniku niedzielnej eksplozji w kawiarni "Street Bar" w Sankt Petersburgu zginął popularny rosyjski propagandysta Władlen Tatarski (Maksim Fomin). Według portalu rbc.ru, do wybuchu doszło w pobliżu sceny, na której propagandysta wzywał do mordowania Ukraińców. W kawiarni trwał bowiem jego wieczór autorski zorganizowany przez ruch Cyber Front Z. Źródłem eksplozji była prawdopodobnie statuetka podarowana Tatarskiemuę Śmierć Tatrskiego potwierdziło rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Rosyjskie władze oskarżyły o zamach władze Ukrainy. Z kolei Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, skomentował zamach słowami o "pająkach w słoiku, które zaczynają się zagryzać".

"Zamach na Fomina może być ostrzeżeniem dla Prigożyna, który w coraz większym stopniu krytykuje rosyjskie propagandowe tezy na temat wojny w Ukrainie, a nawet pośrednio sygnalizował zainteresowanie prezydenturą w Rosji" – ocenia amerykański think-tank Instytut Badań nad Wojną.

Zaskakujące słowa Prigożyna

Sam Prigożyn, komentując zamach, nie obwinia władz Ukrainy. Pytany, czy zabójstwo Tatarskiego jest podobne do śmierci Darii Duginy i wymaga ostrzejszych środków odwetowych wobec Ukrainy, Prigożyn unikał jednoznaczne odpowiedzi.

– Poinformowano mnie tylko o tym, że Tatarski nie żyje. Do tragedii doszło najprawdopodobniej podczas jednego z kursów. Wcześniej kawiarnia została przekazana ruchowi patriotycznemu CYBERFRONT Z, z którym prowadzone były różne szkolenia – mówił.

W dalszej części rozmowy stwierdził, że jakkolwiek dostrzega pewne podobieństwa do śmierci Darii Duginy, to jednak, że nie obwiniałby w tej sprawie "reżimu kijowskiego”. – Myślę, że to za te działania odpowiada grupa radykałów, którzy nie mają nic wspólnego z rządem – dodał.

Czytaj też:

Zełenski skomentował zamach na TatarskiegoCzytaj też:

"To było preludium do wielkiej masakry w Kijowie"