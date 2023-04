"Podważanie jedności". Węgry niezadowolone z zaproszenia dla Ukrainy

Krytyka szefa węgierskiej dyplomacji jest następstwem wtorkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli z okazji przystąpienia Finlandii do sojuszu. Na spotkaniu obecny był minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Péter Szijjártó powiedział, że Węgry mają nadzieję, iż "nikt nie będzie kwestionował ważności wcześniejszej decyzji sojuszu, zgodnie z którą NATO nie będzie stroną toczącej się wojny". Dodał stanowczo, że rozmowy o członkostwie Ukrainy w NATO są "całkowicie nierealne".

– Oczywiście mówienie o członkostwie Ukrainy w NATO jest zupełnie nierealne. Myślę, że teraz należałoby się skupić na jednym – jak najszybszym zakończeniu wojny – powiedział Szijjártó dziennikarzom. Polityk zastrzegł, że należy powstrzymać się od wszelkich decyzji, manifestacji, a nawet wypowiedzi, które prowadzą do eskalacji konfliktu z Rosją.

Blinken wskazał, czego potrzebuje Ukraina, aby przystąpić do NATO

– Oczywiście drzwi NATO pozostają otwarte i nic się w tej kwestii nie zmienia, ale musimy być skoncentrowani na nadchodzących tygodniach i miesiącach, zwłaszcza na przygotowaniu Ukrainy do kontrofensywy mającej na celu odzyskanie większej części terytorium oraz na pracy, którą należy wykonać, aby nadal dostosowywać Ukrainę do standardów NATO – tłumaczył sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Podkreślił, że obecnie państwa NATO pomagają Ukrainie w jej obronie przed rosyjską agresją. Jak dodał, także w przyszłości Kijów będzie musiał pracować nad wzmocnieniem potencjału militarnego kraju.

Perspektywy wejścia Ukrainy do NATO

Oficjalny wniosek o wstąpienie do NATO Ukraina złożyła we wrześniu ub.r. Zdaniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Ukraina de facto jest już częścią Sojuszu, pozostaje sformalizowanie tego de iure (według prawa).

Nowy prezydent Czech Petr Pavel, który w przeszłości był czynnym generałem NATO, wyraził opinię, że Ukraina powinna zostać przyjęta do Sojuszu natychmiast po zakończeniu obecnej wojny. Uważa on, że Siły Zbrojne Ukrainy są na to "moralnie i praktycznie" gotowe.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg uważa, że Ukraina może wygrać wojnę z Rosją i pewnego dnia zostać pełnoprawnym członkiem Sojuszu. – Pierwszym krokiem na drodze do członkostwa Ukrainy w NATO jest zapewnienie jej zwycięstwa i dlatego Stany Zjednoczone i ich partnerzy udzielili Ukrainie bezprecedensowego wsparcia – powiedział Stoltenberg.

