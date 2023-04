"Idioci". Miedwiediew uderza w grupę G7

Grupa G7 rozważa prawie całkowity zakaz eksportu do Rosji – podała 21 kwietnia agencja informacyjna Kyodo, powołując się na japońskie źródła rządowe. Według Bloomberga, USA i inne kraje rozważają "całkowity zakaz większości eksportu do Rosji".

Przypomnijmy, że G7 tworzą państwa, które są jednymi z najważniejszych na świecie pod względem gospodarczym: Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy i Kanada.

Te doniesienie nie spodobały się jednemu z czołowych propagandystów, a także przedstawicielowi rosyjskiej "partii wojny" Dmitrijowi Miedwiediewowi. "W takim przypadku umowa zbożowa – i wiele innych rzeczy, których potrzebują – zostanie przerwana" – napisał Miedwiediew w poście na Telegramie. Kraje grupy nazywał "idiotami".

Mocarstwa nuklearne zawarły sojusz. Pięć krajów chce zadać cios Rosji

To kolejna sytuacja, w której grupa G7 współpracuje na rzecz osłabienia Rosji.

Niedawno Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Francja utworzyły sojusz nuklearny, którego celem jest uderzenie w Rosatom i wypchnięcie Rosji z globalnych łańcuchów dostaw uranu. Poinformowano o tym w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej brytyjskiego rządu.

"Pięć krajów wykorzysta zasoby i zdolności swoich cywilnych sektorów jądrowych, aby podważyć rosyjską kontrolę nad łańcuchami dostaw" – przekazał Londyn w oświadczeniu. Brytyjski sekretarz ds. energii Grant Shapps powiedział, że umowa "zostanie wykorzystana jako podstawa do całkowitego wykluczenia Putina z rynku paliwa jądrowego". – Powinno to nastąpić tak szybko, jak to możliwe – podkreślił.

Jak podkreśla agencja Bloomberg, pomimo rekordowej liczby zachodnich sankcji wobec Rosji państwowa korporacja Rosatom pozostaje największym na świecie eksporterem reaktorów i paliwa jądrowego.

