Premier Estonii szefem NATO? Kaja Kallas odpowiada

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zakończy swoją kadencję 30 września tego roku. Według doniesień medialnych, głównymi kandydatami na stanowisko szefa NATO są premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace. Niektórzy komentatorzy wymieniają w tym gronie także premier Estonii.

– To, że moje nazwisko się pojawia w takich rozważaniach, jest komplementem dla Estonii. Oznacza, że jesteśmy traktowani jak równi, bierze się nas pod uwagę – powiedziała Kaja Kallas w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita".

Kallas odpowiada na spekulacje

– Uważam, że to mało prawdopodobne, bym dostała propozycję stanowiska sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dotychczas nikt mi takiej propozycji nie złożył. Tylko czytałam o tym w gazetach. To bardzo miłe spekulacje, ale na razie jedynie spekulacje – oznajmiła szefowa estońskiego rządu w wywiadzie, który został opublikowany w czwartek, 27 kwietnia.

Premier Kaja Kallas została także zapytana o to, czy jako szef NATO wyobrażałaby sobie wizytę w Moskwie w dobie rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę. – Nie widzę żadnego powodu, by odwiedzać Moskwę. Nie powinno być żadnych interesów ze zbrodniarzami wojennymi. Rosja jest państwem pariasem i za takie powinna być uważana dopóty, dopóki nie wycofa się do swoich granic, nie zaakceptuje trybunału, nie weźmie na siebie odpowiedzialności – odpowiedziała polityk.

Premier Estonii z wizytą w Polsce

Kilka dni temu premier Estonii Kaja Kallas przybyła z wizytą do Polski. Szefowa estońskiego rządu spotkała się z Mateuszem Morawieckim.

Przedmiotem rozmowy były kwestie dotyczące wojny Rosji z Ukrainą, NATO oraz Unii Europejskiej. Po spotkaniu premierzy Polski i Estonii wystąpili na konferencji wspólnej prasowej. Mówili m.in. o stawce wojny na Ukrainie, kryzysie zbożowym i sankcjach na Rosję.

