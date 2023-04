Premier: Rządy PiS po prostu opłacają się Polakom

W piątek, 28 kwietnia premier Mateusz Morawiecki odwiedził województwa mazowieckie i łódzkie w ramach akcji "Polska Jest Jedna – Inwestycje lokalne". Polityk jeździ po kraju specjalnym autobusem.

Szef rządu wziął udział w otwarciu ciągu głównego trasy S7 na odcinku Lesznowola-Tarczyn, odbył wizytę w Szpitalu Ducha Świętego w Rawie Mazowieckiej, pojawił się na terenie inwestycji, gdzie prowadzona jest rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zarannej, odwiedził rozbudowywane Przedszkole nr 4 w Gostyninie, a także uczestniczył w spotkaniu i konferencji prasowej na terenie budowy Kompleksu Kulturalno-Oświatowego w gminie Staroźreby.

Ostatnim punktem na piątkowej trasie premiera Morawieckiego był Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

twitter

"Polska się zmienia"

– Widzę, jak Polska powiatowa zmienia się dzięki funduszom rządowym. Szkoła to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Tutaj przystąpiliśmy do dużego programu termomodernizacji budynków oświatowych. Cieszę się, że obiekty, tak jak ten w Żurominie, który odwiedziłem, to obiekty supernowoczesne – powiedział szef rządu. – Staramy się pomagać tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Polska powiatowa i gminna była często zapomniana i bardzo dobrze, że teraz dzieci i młodzież będą mogły uczyć się w ocieplonych budynkach – dodał.

– Słowa mogą pięknie brzmieć, ale to czyny przekonują. Na różnych przystankach dzisiejszych, ale też w kolejnych tygodniach i kolejnych miesiącach, pokazujemy i będziemy pokazywali, że warto nam zaufać, że rządy PiS po prostu opłacają się Polakom. Staramy się dotrzeć do każdej mieściny, do każdego zakątka Polski i zwiększyć szanse na zrównoważony, sprawiedliwy rozwój – mówił Mateusz Morawiecki.

"My słuchamy mieszkańców każdego zakątka Polski, a w KPRM głos mieszkańców Żuromina słychać równie dobrze, jak głos mieszkańców Warszawy, czy Gdańska. Tu w Żurominie i w Zielonej dzięki rządowemu dofinansowaniu trzy szkoły przeszły kompleksową termomodernizację. Placówki zostały docieplone, wymienione zostało ogrzewanie, założone nowe izolacje, a na dwóch szkołach stanęły instalacje fotowoltaiczne. Szkoła to nie mury, ale ludzie – dzieci, młodzież, nauczyciele. W przyjaznych warunkach będą mogli wspólne poznawać świat" – napisał na portalu społecznościowym Twitter premier.

twitterCzytaj też:

"Polska najlepszym miejscem do życia". Premier: To jest nasza filozofiaCzytaj też:

Morawiecki rozmawiał z szefem Rady Europejskiej. Tematem sytuacja na rynku rolnym