Kontrofensywa Ukrainy. Ujawniono czynniki, które mogą doprowadzić do jej klęski

Jak informuje amerykańska stacja, przygotowania do wiosennej kontrofensywy są już prawie zakończone. Według wszelkich prognoz rozpocznie się ona prawdopodobnie na południu. Ukraińcy liczą, że będzie to punkt zwrotny w konflikcie. Ale Rosjanie mieli prawie pół roku na przygotowanie gruntu i zbudowanie złożonego kompleksu obronnego. Odbicie kolejnych zajętych przez wojska rosyjskie terenów będzie ogromnym wyzwaniem.

Rosyjskie umocnienia

Jak pokazują zdjęcia satelitarne, na południu Ukrainy Rosjanie stworzyli rozbudowaną sieć rowów przeciwczołgowych, barykad, pól minowych i okopów. Wojska ukraińskie muszą jakoś ominąć lub pokonać te przeszkody, nie tracąc impetu ofensywnego.

Najbardziej ufortyfikowane obszary to południowo-wschodnia część obwodu zaporoskiego i Przesmyk Krymski. Zwłaszcza kierunki na Pologię i Tokmak są dobrze ufortyfikowane, co powinno utrudnić natarcie na Melitopol.

"Ten rodzaj obrony jest jednak tak dobry, jak siły przydzielone do każdego sektora. Same w sobie stanowią ograniczoną przeszkodę. Dlatego Rosjanie przesunęli więcej jednostek na południe Ukrainy” – czytamy w materiale CNN.

Brak zaskoczenia

Drugim czynnikiem, który może negatywnie wpłynąć na powodzenie ukraińskiej kontrofensywy, jest brak elementu zaskoczenia. W przeciwieństwie do ofensywy w obwodzie charkowskim, tym razem Rosja spodziewa się ataku Sił Zbrojnych Ukrainy właśnie na południu.

"Z tego powodu siły ukraińskie muszą odnieść decydujący sukces już w pierwszym dniu ofensywy" – uważają amerykańscy dziennikarze.

– Celem Ukrainy powinno być wywołanie paraliżu rosyjskiego dowództwa wojskowego i wywołanie paniki wśród rosyjskich szeregowców – zauważa londyński ekspert od współczesnych wojen Franz-Stefan Gadi w rozmowie z CNN.

Uważa on, że idealnym scenariuszem byłoby przebicie się sił pancernych przez wzmocnioną rosyjską obronę w najsłabszym punkcie i szybkie natarcie na rosyjskie tyły, aby stworzyć zagrożenie dla centrów dowodzenia i węzłów zaopatrzeniowych.

Przewaga Rosjan w powietrzu

Trzecim czynnikiem, który będzie miał wpływ na wynik kontrofensywy Sił Zbrojnych, jest przewaga wojsk rosyjskich w powietrzu.

"Jednym z atrybutów skutecznej obrony jest zdolność do kontrataku, wytrącenia atakującego wroga z równowagi i zmuszenia go do wysłania wojsk tam, gdzie chcą tego obrońcy. Zdolność Rosjan do takich skutecznych działań jest wątpliwa. Ale Rosjanie zachowują przewagę w powietrzu, a to może mieć decydujące znaczenie dla spowolnienia postępów Ukrainy” – czytamy.

