19 lat temu Polska weszła do UE. "Wierzyliśmy, że będzie to wspólnota narodów"

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

Do Wspólnoty weszliśmy wspólnie z dziewięcioma innymi państwami, było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. Oprócz Polski w UE znalazły się wówczas również Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry.

"19 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wierzyliśmy, że będzie to wspólnota narodów, oparta na wzajemnej współpracy i wartościach" – komentuje rocznicę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

twitter

"Taką ją chcemy współtworzyć – pozbawioną ideologicznej walki wymierzonej przeciw słabszym" – dodał polityk.

19-lecie członkostwa Polski w UE

Jak przypominają służby prasowej Sejmu RP wejście Polski oraz dziewięciu innych państw do UE stanowiło zwieńczenie wieloletniego okresu transformacji po upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wejście do Unii poprzedził złożony proces akcesyjny, począwszy od etapu stowarzyszeniowego, który rozpoczął się od nawiązania oficjalnych stosunków z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. W lipcu 1992 r. Sejm podjął uchwałę, w której zobowiązał rząd do przygotowania i przedstawienia programu działań dostosowujących polską gospodarkę oraz polski system prawny do wymagań wynikających z postanowień Układu Europejskiego z 1991 r., ustanawiającego stowarzyszenie między RP a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. "Sejm wyraża nadzieję, że stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi będzie służyć przekształceniom i rozwojowi polskiej gospodarki oraz zapewni w przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej właściwe miejsce w jednoczącej się Europie" – napisali posłowie – czytamy dalej.

W trakcie etapu przedakcesyjnego m. in. złożony został oficjalny wniosek ws. przystąpienia Polski do UE (kwiecień 1994 r.). Z kolei w sierpniu 1996 r. przyjęto ustawę powołującą Komitet Integracji Europejskiej, którego celem było projektowanie i koordynowanie polityki integracji Polski z UE. W następnym etapie przystąpiono do prac negocjacyjnych. Powołany został międzyresortowy zespół składający się z przedstawicieli kluczowych ministerstw. W lipcu 2000 r. powołana została w Sejmie Komisja Prawa Europejskiego, której zadaniem było rozpatrywanie projektów aktów normatywnych pod kątem ich zgodności z prawem UE. Traktat akcesyjny podpisano 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Bardzo ważnym momentem było również ogólnokrajowe referendum przeprowadzone w Polsce w czerwcu 2003 r., w którym poparcie dla uczestniczenia w dalszych etapach integracji wyraziło ponad 77 proc. głosujących.

Czytaj też:

Konwencja Solidarnej Polski. Mamy spot zapowiadający wielką zmianę w partiiCzytaj też:

Polska uniknie sankcji. Kompromis na linii Warszawa-Bruksela