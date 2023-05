Polska "kończy" z Kaliningradem. Pieskow: To szaleństwo

Przypomnijmy, że we wtorek Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP wydała uchwałę dot. Królewca . Wskazano, że to nazwa właściwa. "Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie Kraju, na 125. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2023 roku uchwaliła, żei nie zalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy Kaliningrad, zaś dla jednostki administracyjnej, w której znajduje się to miasto i noszącej rosyjską nazwę Калининградская область (Kaliningradskaja obłast´) zalecana jest polska nazwa obwód królewiecki i nie zalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy 'obwód kaliningradzki'" – czytamy na stronie komisji.

Zmiana weszła w życie 9 maja. Uchwała mogła wywołać zamieszenie i wątpliwości dot. kwestii proceduralnych. W odpowiedzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśliło, że zmiana na charakter symboliczny. "Nie wprowadza ona nowych obowiązków dla przedsiębiorców, ani konieczności aktualizowania dokumentów. Nazwy Królewiec i obwód królewiecki będą uwzględniane na mapach" – wskazano.

Pieskow: Szaleństwo

– To już nie rusofobia, to proces graniczący z szaleństwem, to co się dzieje w Polsce – tak krótko całą sprawę podsumował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Kreml ocenia, że decyzja Warszawy to "wrogi atak".

Dmitrij Łyskow, rzecznik władz obwodu królewieckiego, aby pozostać przy "obwodzie kaliningradzkim". – Nasze miasto ma nazwę, oficjalny toponim to Kaliningrad. Wszystko inne to tylko insynuacje. W ten sam sposób moglibyśmy używać nazwy Danzig wobec Gdańska czy nazwy Królestwo Polskie wobec Rzeczpospolitej Polskiej. Ale stosujemy oficjalną toponimię (nazewnictwo - przyp. red.) i domagamy się tego od innych – stwierdził.

Od dzisiaj tylko Królewiec! Królewiec, Königsberg, Kaliningrad. Dzieje miasta o kilku nazwach

