Mała majówka

Dziś jest to niemożliwe, bo ani sowieckiego, ani rosyjskiego filmu w żadnej telewizji się nie uświadczy. Cóż, nie tylko Moskwa nie wierzy łzom, lecz także Warszawa. W tym roku 1 maja telewizyjna Dwójka przekonywała, że „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, a TVP Kultura odkurzyła „Upadek Cesarstwa Rzymskiego”, w czym – jeśli ktoś by się uparł – można było doszukać się aluzji do końca sowieckiego imperium zła. Telewizja Trwam opowiedziała o „Zbrodni z rosyjskiego scenariusza”, ale okazało się, że nie chodziło tutaj o Ukrainę, ale o tzw. pogrom kielecki z 1946 r. Do tej też tematyki nawiązało Kino Polska, emitując, jak wiadomo, wyjątkowo ceniony przez Polaków film „Pokłosie”.

W Stopklatce obchody majowego święta rozpoczęto dwoma odcinkami „Czterech pancernych i psa”, a potem pojechano „Potopem” – i już. Następnego dnia, w Dniu Flagi,