Małecki: Idziemy do Rosjan po prawie 1 mld zł, które podarował im rząd Tuska

– EuRoPol Gaz, czyli spółka odpowiedzialna za przesył gazu, wystąpiła do arbitrażu z pozwem przeciwko Gazpromowi o zwrot 850 mln zł zaległych należności za przesył gazu – poinformował w TVP Info wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Tłumaczył, że ówczesny wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak w 2010 r. "podarował te pieniądze Gazpromowi", pod warunkiem, że Rosjanie do 2045 r. będą przesyłać gaz. – Gaz w tej chwili przez Polskę nie płynie, więc mamy pełne prawo domagać się zwrotu tych pieniędzy – podkreślił minister.

Doprecyzował, że pozew dotyczy także utraconych zysków przez EuroPol Gaz, który oszacowano na 5 mld zł.

Małecki: Żądamy od Gazpromu zwrotu pieniędzy, bo gaz nie płynie

Wiceszef MAP Maciej Małecki powiedział w TVP, że kiedy "Gazprom nie chciał płacić za przesył gazu według polskich stawek, spółka EuRoPol Gaz, która zarządzała gazociągiem jamalskim, poszła do sądu, by odzyskać należne pieniądze".

– Wtedy była to kwota 285-286 mln dolarów. Część tej kwoty EuRoPol Gaz już wygrał i to przed rosyjskimi sądami. Kiedy miały miejsce niesławne negocjacje rządu Donalda Tuska w sprawie przedłużenia kontraktu gazowego, dogadano się by przy tej okazji umorzyć dług Gazpromowi. Raport NIK na ten temat jest miażdżący. To był szereg ustępstw na rzecz Rosji ze strony ekipy PO-PSL – przekonywał polityk PiS.

– Dziś żądamy zwrotu tych pieniędzy, bo w umowie Gazprom zobowiązywał się do tłoczenia gazu przez Polskę do 2045 r. A przestał w ubiegłym roku. Dlatego idziemy po 850 mln zł, które na dzisiejszy przelicznik nam się należą, ale też skarżymy Gazprom o ponad 5 mld zł za utracone przychody z przesyły rosyjskiego gazu – tłumaczył Małecki.

"Orlen będzie potrafił dobrze zainwestować"

Jego zdaniem "Orlen będzie potrafił dobrze zainwestować odzyskane pieniądze". – Kilka lat temu wygraliśmy 6 mld zł za zawyżanie ceny gazu. Zostały za to nowe koncesje na wydobycie gazu na szelfie norweskim, dzięki czemu zwiększyliśmy własne wydobycie – dodał.

Zdaniem wiceministra Platforma Obywatelska " jak ognia boi się powołania komisji weryfikacyjnej do zbadania wpływów rosyjskich".– Powinna ona zbadać nie tylko umorzenie długu Gazpromowi, ale także to dlaczego rząd Donalda Tuska chciał sprzedać Lotos Rosjanom czy kwestia Azotów – powiedział Małecki.

Czytaj też:

Obajtek: Kiedy przejmiemy Lotos, na jaw wyjdzie wiele tajemnic