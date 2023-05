Test: NISSAN ARIYA

Ariya to najnowocześniejszy i najbardziej dopracowany model elektryka w parku Nissana. To również jeden z rzadkich na rynku przykładów elektryków, które naprawdę chce się mieć. I to nie tylko z powodu rządowych dopłat.

Futurystyczna, a jednocześnie pozbawiona zbędnych udziwnień bryła z wyraźnymi światłami do jazdy dziennej wyróżnia się z tłumu aut. Elegancją, pomysłowością i jakością wykonania wnętrza Nissan bije zaś na głowę wielu droższych konkurentów, co może być pozytywnym zaskoczeniem nawet dla fanów tej marki.

Testowany model nie został, rzecz jasna, stworzony dla miłośników zwinnych sportowych aut. Może się za to okazać świetnym wyborem dla rodzin, które noszą się z zamiarem przejścia ze spalinowego na elektrycznego crossovera do codziennego podróżowania po mieście i okolicach. Przestrzeni jest tu mnóstwo. Dobre wrażenie robi brak tunelu środkowego. Dodatkowo konsolę środkową można łatwo przesuwać do przodu lub do tyłu za pomocą jednego przycisku.