Jaki: Nie dajcie sobie wcisnąć tego kitu

– Idziecie na marsz Tuska, bo chce bronić wolności? Wiecie, że jak rządził, to za hasło "Donald matole" trafiało się do sądu i były grzywny w wysokości nawet tysiąca złotych? Niektórzy byli przetrzymywani w aresztach, do dziś nie bardzo wiadomo za co. Za krytyczne wobec władzy strony internetowe policja wchodziła do domu. A za pokazanie afer PO służby interweniowały w redakcjach – wskazuje Jaki, odnosząc się do akcji służb w redakcji "Wprost".

– PO należy do rodziny europejskiej, która chce ścigać za inne poglądy. Np. inne zdanie na temat absurdalnych teorii o 256 płciach czy obronę tradycyjnych wartości. Chcą znanej w Europie cenzury, a jak rządzili wspierali słynne ACTA zabierające wolność w internecie. Takiej wolności znów chcecie? A dziś czujecie, że wasza wolność w Polsce jest ograniczona czymś tak bardzo, że trzeba manifestować? Nie dajcie sobie wcisnąć tego kitu – apeluje europoseł.

Media: Zainteresowanie marszem 4 czerwca jest ogromne

"Platforma Obywatelska od dawna liczyła, że marsz 4 czerwca w Warszawie stanie się jednym z ważniejszych politycznych wydarzeń lata. Po podpisie prezydenta Andrzeja Dudy pod tzw. lex Tusk efekt może być jeszcze większy" – wskazuje Interia.

Niedługo po podpisaniu ustawy o powołaniu komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów szef PO nawiązał do planowanego na 4 czerwca wydarzenia. "Panie Prezydencie, zapraszam na konsultacje społeczne 4 czerwca. Będzie nas dobrze słychać i widać z okien Pańskiego pałacu. Przyjdziecie?" – napisał na Twitterze.

"Politycy PO dotąd nieśmiało mówili o liczbie zwolenników, którzy wezmą udział w marszu. Nie udawało im się zachęcić do wspólnego świętowania rocznicy 4 czerwca nawet potencjalnych partnerów na opozycji – Władysława Kosiniak-Kamysza i Szymona Hołowni. Ci jednak w ostatniej chwili zmienili zdanie i pójdą w warszawskim marszu" – opisuje portal.

