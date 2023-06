Jak bronić dzieci przed pornografią

Współczesna pornografia swoje korzenie czerpie z rewolucji kontrkulturowej lat 60. „Wyzwolenie seksualne”, obalające takie wartości jak wierność czy odpowiedzialność, owocowało traktowaniem seksualności głównie w kategoriach konsumpcji i przyjemności, eksperymentowania i kolekcjonowania doświadczeń.

Upowszechnienie pigułki antykoncepcyjnej, kultury masowej, kina i telewizji kablowej stanowiło technologiczną podwalinę dla rozwoju całej branży pornograficznej w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Wraz z rozwojem Internetu pornografia stała się jednym z większych biznesów, a popularyzacja smartfonów przyczyniła się do zwiększenia jej zasięgów o potencjalnie każdego posiadacza komórki.

Raport „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”, opublikowany przez NASK w 2022 r., prowadzi do zatrważających wniosków. Aż 72 proc. badanych dzieci uważa, że dostęp do pornografii w Internecie jest łatwy. Taka odpowiedź wskazywana jest częściej przez dzieci uczące się w szkołach podstawowych. Ponad 21 proc. badanych uważa, że ich rówieśnicy oglądają treści pornograficzne co najmniej raz dziennie. Zatem co piąte dziecko ogląda pornografię codziennie! Najczęstszymi miejscami, w których nastolatki natrafiają na pornografię, są wyszukiwarki internetowe oraz wiadomości prywatne wysyłane w mediach społecznościowych.