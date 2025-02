"V kolumna Putina". Grabiec uderza w posła PiS

Poseł PiS Zbigniew Ziobro, przemawiając z mównicy sejmowej, ostro skrytykował działania rządu Donalda Tuska. Wskazał m.in. na zmiany w składach sędziowskich, które zajmowały się jego sprawą. Wypomniał także rządzącym bezprawne – jego zdaniem – przejmowanie mediów publicznych oraz dokonywanie zmian w prokuraturze. – To jest kpina. To jest plucie Polakom w twarz. To jest jedno wielkie oszustwo. To jest praworządność? To jest bandytyzm! Jesteście grupą przestępczą. Donald Tusk pójdzie siedzieć. Zobaczycie – mówił.

Kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości oklaskiwali słowa byłego ministra sprawiedliwości, Edward Siarka z PiS krzyknął: "Kula w łeb!". – Może nie aż tak daleko – zwrócił uwagę Ziobro. Jego wypowiedź przerwała prowadząca obrady wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. – Czy pan poseł Siarka wie, że zostało to nagrane? Czy pan poseł Siarka zdaje sobie sprawę ze słów, które właśnie wykrzyczał? Czy chce pan przeprosić, czy pan się wycofa z tej wypowiedzi? – pytała. – Wycofuję się. Przepraszam – odparł od razu Siarka.

Grabiec sugeruje posłowie PiS zdradę państwa

Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych szef KPRM Jan Grabiec.

"Za naszą granicą wojna, trwa geopolityczne trzęsienie ziemi z którego bezpiecznie stara się wyprowadzić Polskę Rząd RP, a poseł PiS w Sejmie krzyczy pod adresem Premiera Rządu Rzeczypospolitej: 'kula w łeb'" – napisał na portalu X polityk Koalicji Obywatelskiej.

"V kolumna Putina" – dodał minister.

Poseł Siarka się tłumaczy, Ziobro komentuje

Do całej sytuacji odniósł się również Zbigniew Ziobro. – Czasami padają słowa zbyt daleko idące. Pan poseł powiedział słowo "przepraszam", ale te słowa miały swoje podstawy w działaniach i czynach, które dotykają konkretnych ludzi. To, jak były traktowane, jak znęcano się nad dwoma kobietami, niekaranymi nigdy urzędniczkami... pomyślcie jakby to były wasze matki, wasze córki, siostry – mówił.

Głos w mediach społecznościowych zabrał również sprawca całego zamieszania.

"Władysław Broniewski – Bagnet na broń – »... Za tę dłoń podniesioną nad Polską – kula w łeb!«. Tym, którzy nie znają poezji Broniewskiego wyjaśniam, że moje pokolenie recytowało ten tekst na szkolnych akademiach. W emocjach wracają znajome frazy, które mogą bulwersować. Przepraszam" – oświadczył na portalu X poseł PiS Edward Siarka.

