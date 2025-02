Kotula zostaje na stanowisku

W czwartkowym głosowaniu 196 posłów poparło wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister ds. równości Katarzyny Kotuli. 232 głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. To oznacz, że polityk Lewicy pozostanie na stanowisku.

Posłowie PiS złożyli pod koniec stycznia w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec minister ds. równości Katarzyny Kotuli (Nowa Lewica). – W naszej ocenie minister Kotula zagraża dzieciom i młodzieży. W sposób skryty przygotowuje projekt ustawy o uzgadnianiu płci. Ten projekt, jak się okazało podczas wystąpienia na spotkaniu LGBT, zostanie przedłożony Sejmowi dopiero wtedy, kiedy skończy się kampania wyborcza, a więc dochodzi w tej dziedzinie do manipulacji – mówił na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

– Ten projekt służy jedynie ideologii lewicowej i jest niebezpieczny dla dzieci i młodzieży. Nie wolno ulegać niszczącej propagandzie – dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet"

W czwartek wieczorem Sejm będzie głosował nad wotum nieufności dla minister ds. równości. Podczas debaty w tej sprawie, premier Donald Tusk bronił z mównicy sejmowej Katarzyny Kotuli, a także atakował posłów Prawa i Sprawiedliwości. – Dziś mam zadanie bardzo proste, zwłaszcza patrząc na miałkość tego wniosku – rozpoczął szef rządu.

– Zawsze, kiedy tak na was patrzę, to przypomina mi się jedna z książek z cyklu "Millenium" Larssona: "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet". Gdybyście ją przeczytali, to byście wiedzieli, jak dobrze ta książka oddaje mentalność tych, którzy dziś podnoszą rękę na Katarzynę Kotulę – zwrócił się do parlamentarzystów PiS Donald Tusk.

– Jedynym powodem, dla którego ten wniosek się pojawił, jest wasz stosunek do kobiet. Do równości kobiet i mężczyzn, do bezpieczeństwa kobiet, do równości silnych i słabych, do tej filozofii, która ma podłoże chrześcijańskie, liberalno-demokratyczne i która dzisiaj, nie tylko w Polsce, jest kwestionowana przez takich ludzi i przez takie siły jak PiS i Konfederacja – grzmiał premier.

