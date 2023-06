Konsultacje przed szczytem NATO. Prezydent: To kolejny etap przygotowań

Prezydent Andrzej Duda udał się do Hagi, gdzie odbędą się konsultacje przed szczytem NATO w Wilnie. Polski przywódca spotka się m.in. z sekretarzem generalnym NATO oraz prezydentami Rumunii i Litwy.

– To kolejny etap przygotowań do szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie – oświadczyła głowa państwa przed wylotem. – Chcemy, aby szczyt w Wilnie doprowadził do wzmocnienia bezpieczeństwa w naszej części Europy. Działamy intensywnie w tym kierunku. Tematy, o których będziemy mówić, to zwiększenie wydatków na obronność, perspektywa przyjęcia do NATO Szwecji, jasna ścieżka Ukrainy do Sojuszu i wspieranie jej w walce z rosyjską agresją – poinformował polityk.

Polskie stanowisko

– Dzisiaj odbędzie się spotkanie w Hadze, na które zaprasza premier Niderlandów Mark Rutte. Co ważne, będzie grono przedstawicieli państw członkowskich NATO, trzech prezydentów krajów Europy Centralnej, prezydent Litwy i prezydent Rumunii, z którym razem współtworzymy Bukaresztańską Dziewiątkę. Będziemy przedstawiali nasze stanowisko kolegom z zachodniej Europy – stwierdził prezydent Andrzej Duda na wtorkowej konferencji prasowej.

– Będziemy dyskutowali o tych najważniejszych tematach. Wszystko w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa flanki wschodniej – mówiła głowa państwa.

"Negatywne sygnały"

– Wszyscy widzimy, co się dzieje: relokacja sił rosyjskich de facto w postaci prawdopodobnie Grupy Wagnera na Białorusi i przeniesienie tam szefa Grupy Wagnera. To są dla nas takie negatywne sygnały, które chcemy bardzo mocno postawić naszym sojusznikom (...). Chodzi o to, żeby reagowanie NATO było szybsze, żeby plany obronności NATO były bardziej wydajne: szybsza relokacja żołnierzy, zwiększenie siły grup batalionowych, które stacjonują w naszej części Europy, zwiększenie zasobów militarnych NATO w naszej części Europy – to są wszystko te cele, które chcemy tutaj uzyskać – powiedział Andrzej Duda.

– To działanie w kierunku wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec agresywnych zachowań Rosji, agresji na Ukrainę i tego wszystkiego, co obserwujemy w naszym sąsiedztwie – dodał

