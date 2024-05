Hołownia zmienia zdanie ws. kluczowej inwestycji: Dane są nieubłagane

Szymon Hołownia opublikował obszerny wpis, w którym opisał plan "wielkiej transformacji transportowej". W jej skład miałaby wejść budowa CPK, projekt kolei w każdym powiecie oraz pomysł "Polski 100-minutowej".

Hołownia: Dane są nieubłagane

Szymon Hołownia stwierdził, że początkowo był sceptykiem budowy CPK, jednak zmienił zdanie, gdyż "dane są nieubłagane". Jak podkreśla, budowa 10. największego lotniska w UE nie jest megalomańskim projektem, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Polska ma 6 największą gospodarkę w UE.

"Do końca dekady musimy zbudować to lotnisko i szybką kolej między Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, czyli tzw. Igrek. Przekonamy do tego partnerów w Koalicji, bo to dobre dla Polski" – zapewnia lider Polski 2050.

"Ale rozwój infrastruktury to nie tylko szybkie pociągi między metropoliami. Rozwojowy cel na miarę polskich potrzeb i ambicji to Polska 100-minutowa. Dojazd z każdego miasta województwa do stolicy regionalnej transportem publicznym w max. 100 minut, który zapewnimy dzięki kolei w każdym powiecie" – podkreśla polityk.

Jak dodaje, nie sposób mówić o rozwoju Polski bez nowoczesnej infrastruktury.

Co dalej z CPK?

Kwestia powstania bądź zaniechania projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) pozostaje jednym z głównych tematów politycznych w kraju. Rząd oraz urzędnicy oficjalnie nie opowiadają się za likwidacją projektu, jednak budowa lotniska stanęła w miejscu, a z obozu rządzącego coraz częściej padają pomysły "urealnienia" projektu. Niektórzy opowiadają się też budową wyłącznie sieci kolei i np. rozbudowie lotniska Chopina.

Teraz szef MON zapewnił, że finał tej sprawy będzie "pozytywny dla rozwoju Polski". – Będzie decyzja w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego na dniach – powiedział na antenie TVN24 wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, jego zdaniem "na pewno będzie powstawać lotnisko, które jest potrzebne".

