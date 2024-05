Rewolucja w pracach Sejmu. To jeden z "kamieni milowych"

Prezydium Sejmu przygotowało zmiany w regulaminie, które mają m.in. spowolnić i zwiększyć przejrzystość procesu legislacyjnego.

Co ciekawe, wpisuje się to w realizację tzw. kamieni milowych, czyli zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

Projekt nowego regulaminu Sejmu

Zgodnie z propozycjami każdy projekt ustawy będzie jeszcze przed pierwszym czytaniem poddany 30-dniowym internetowym konsultacjom społecznym w systemie sejmowym. Szybki tryb prac będzie możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach. Zmiany obejmują wszystkie projekty, nawet te rządowe, które teoretycznie już wcześniej były konsultowane. Projekty będą, tak jak do tej pory, rozsyłane do opinii w różnych instytucjach.

"Choć politycy obecnej koalicji, w tym marszałek Szymon Hołownia z Polski 2050 – Trzeciej Drogi, wiele mówili o konieczności zwiększenia otwartości Sejmu, w rzeczywistości nowelizacja regulaminu jest realizacją zobowiązań polityków PiS. Negocjując z Komisją Europejską warunki dostępu do środków z Krajowego Planu Odbudowy, zgodzili się oni na jeden z tzw. kamieni milowych, przewidujący »wejście w życie zmienionego regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów w celu większego wykorzystania konsultacji publicznych i oceny skutków w procesie stanowienia prawa«" – podała "Rzeczpospolita".

– Nowy regulamin wprowadzi realne konsultacje społeczne, czyli takie, które będą wysłuchaniem głosu ludzi, a nie wybrańców moich, prezydium komisji czy kogokolwiek innego. Będzie można wziąć w nich udział, logując się profilem zaufanym – zapowiedział w rozmowie z "Rz" marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Kolejny istotny element zmian to wprowadzenie obowiązku tworzenia dla projektów tzw. ocen skutków regulacji. Nowelizacja regulaminu przewiduje jawność zgłaszanych poprawek, które będą publikowane w systemie informacyjnym Sejmu. Nowością jest także wprowadzenie obowiązku sporządzania uzasadnień do poprawek. Ograniczenie możliwości stosowania trybów przyspieszonych będzie wymagało zgody Sejmu wyrażonej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

