Tęczowy Gdańsk. Kotula i Dulkiewicz w marszu LGBT

Przez Gdańsk przeszła manifestacja ponad 2 tysięcy osób. W przemarszu środowisk LGBT wzięli udział prezydenci Trójmiasta.

twitter

Trójmiejski "Marsz Równości" był organizowany jest już po raz dziewiąty. W tym roku manifestacja przeszła pod hasłem: "Otwórz drzwi na... miłość, równość, różnorodność – na nas!".

twitter

W marszu uczestniczyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek i prezydent Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Marsz napotkał dwie małe kontrmanifestacje złożone z grup modlących się osób.

Kotula zapowiada ustawę o mowie nienawiści

Tuż przed marszem głos zabrała Katarzyna Kotula, minister ds. równości, która ostro zaatakowała prezydenta Andrzeja Dudę. – Kiedy przypominam sobie te słowa: "To nie ludzie, to ideologia", to były najbardziej obrzydliwe słowa, jakie Prawo i Sprawiedliwości i Zjednoczona Prawica kierowały do społeczności LGBT – mówiła.

Jak stwierdziła, przez ostatnich osiem lat "nagminnie" łamano prawa człowieka w Polsce. Kotula dodała, że społeczności LGBT należy zagwarantować poczucie bezpieczeństwa i wsparcie.

Minister dodała, że w czwartek na stałym komitecie Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy nowelizującej kodeks karny w kierunku zakazu "mowy nienawiści". Na początku przyszłego tygodnia projekt wtorek zostanie zaprezentowany na posiedzeniu rządu. – Mowa nienawiści, związki partnerski, ustawa o uzgodnieniu płci. To nasze absolutne minimum – deklarował Kotula tuż przed marszem.

Kotula: Dla LGBT zawiążę pakt z diabłem

Minister Kotula jest zadeklarowaną orędowniczką postulatów LGBT. Podczas niedawnego marszu równości w Łodzi przekazała, że będzie starała się przekonać do swojej wizji "twardogłowych" i "pseudokonserwatywnych" polityków z rządzącej koalicji.

– Po związki partnerskie, po równość małżeńską, po ustawę o uzgodnieniu płci, po godność i prawa człowieka dla społeczności LGBT pójdę do piekła i zawiążę pakt z diabłem – obiecywała.

Czytaj też:

"Nagraliśmy już pierwszy odcinek". Program LGBT wkrótce pojawi się na antenie TVPCzytaj też:

"Ale wstyd". Musk skomentował doniesienia o Trzaskowskim