Korwin-Mikke: Takiej hucpy w polityce jeszcze nie widziałem

Po porannym nagraniu Donalda Tuska w mediach społecznościowych wywiązała się ostra dyskusja na temat imigrantów w Polsce w kontekście sytuacji we Francji. Politycy PiS i PO cały dzień oskarżają się wzajemnie, że strona przeciwka wpuści do Polski masy imigrantów, a oni nie.

Tusk o imigrantach i Kaczyńskim

W nagraniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaprezentował się jako polityk, który w przeciwieństwie do obecnej władzy były w stanie zapobiec masowemu napływowi imigrantów do kraju. Wskazał m.in., że "Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 roku". "Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko. I będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień" – dodał.

– Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem – stwierdził szef PO. – Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami – dodał Tusk.

Przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej odpowiedzieli czołowi politycy obozu rządzącego, w tym premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucił oponentowi "hipokryzję i zakłamanie".

Korwin-Mikke: Przechodzi ludzkie pojęcie

Do sprawy odniósł się także jeden z liderów Konfederacji poseł Janusz Korwin-Mikke. Na przestrzeni ostatnich co najmniej kilku lat polityk wielokrotnie ostrzegał, że polityka Paryża w zakresie migracji doprowadzi w dłuższej perspektywie do przeistoczenia Francji z republiki w kalifat.

Polityk zamieścił krótkie nagranie w serwisie TikTok. – To, że pan Donald Tusk zmienił poglądy z liberała na socjalistę, jeszcze można zrozumieć. To, że będąc w Unii, zaczął pleść takie same głupoty jak w Unii, to można zrozumieć – jak się wlazło między wrony, to się kracze jak i ony. To, że nas oszukał w wyborach kilkanaście lat temu, wiadomo, polityka – powiedział Korwin-Mikke.

– Ale to, co on teraz wygaduje, kiedy człowiek, który krytykował zawsze PiS, że nie chce wpuszczać imigrantów, krytykuje teraz PiS za to, że tych imigrantów wpuszcza, to przechodzi ludzkie pojęcie. Takiej hucpy w polityce to jeszcze nie widziałem – dodał parlamentarzysta.

twitter

Rozruchy we Francji

Dyskusja rozgorzała w Polsce na tle zamieszek, które zostały wywołane przez afrykańskich i arabskich imigrantów po śmierci 17-latka, który zginął 27 czerwca podczas policyjnej interwencji, kiedy łamał przepisy prawa. Arab nie zatrzymał się do kontroli drogowej w podparyskim Nanterre, a podczas pościgu niemal rozjechał autem pieszego i rowerzystę. Od kilku dni wandale demolują ulice, podpalają samochody i plądrują m.in. sklepy i banki.

Media piszą o zamieszkach o skali niespotkanej wcześniej nawet we Francji. Publikowanie na platformach społecznościowych nagrania przypominają momentami regularne uliczną bitwę. Jednocześnie pojawiają się niepokojące informacje, że Twitter, medium względnie wolne od cenzury, a także Meta i TikTok, zostały poproszone przez ministra spraw wewnętrznych Geralda Darmanina i wiceminstra cyfryzacji Jeana-Noël Barrota o cenzurowanie materiałów. Z takim apelem miał wystąpić także prezydent Emmanuel Macron.

W niedzielę francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w trakcie kolejnej nocy zamieszek w kraju zostało zatrzymanych 719 osób, a rannych 45 policjantów. Według resortu, skala rozruchów była mniejsza niż w poprzednich dniach. Jednak w wielu miastach znów doszło do licznych aktów przemocy, podpaleń i grabieży.

Zaatakowano 10 komisariatów policji, 10 budynków żandarmerii i 6 posterunków straży miejskich – dodano w komunikacie MSW. Poprzedniej nocy aresztowano ponad 1300 osób.

Czytaj też:

Spięcie poseł Lewicy z posłem PO. "Wypowiedzi rasistowskie"Czytaj też:

"Inżynierzy" z Afryki i Azji. Ziobro stanowczo odpowiedział Tuskowi