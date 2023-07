Spięcie poseł Lewicy z posłem PO. "Wypowiedzi rasistowskie"

W niedzielę jednym z tematów "Śniadania Rymanowskiego" w Polsat News były ogromne zamieszki we Francji oraz głośne nagranie Donalda Tuska o rozporządzeniu dot. imigrantów, nad którym pracuje MSZ, w którym przewodniczący Platformy Obywatelskiej stwierdził, że dokument spowoduje napływ do Polski setek imigrantów.

Chuligani dewastują ulice Francji

Zamieszki zostały wywołane przez ludzi z krajów Maghrebu po śmierci młodego araba, który zginął 27 czerwca podczas policyjnej interwencji, kiedy łamał przepisy prawa. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej w podparyskim Nanterre, a podczas pościgu niemal rozjechał autem pieszego i rowerzystę. Od kilku dni wandale demolują ulice, podpalają samochody i plądrują sklepy, banki i inne instytucje.

Media piszą o zamieszkach o skali niespotkanej wcześniej nawet we Francji. Francuskie władze miały poprosić platformy: Meta, TikTok i Twitter o cenzurowanie nagrań pokazujących skalę tego, co się dzieje.

Wypowiedź Tuska "rasistowska"

Sprawa komentowana jest także w Polsce. Gośćmi w "Śniadaniu Rymanowskiego" byli: Marcin Kierwiński (KO), Joanna Scheuring Wielgus (Lewica), Stanisław Tyszka (Konfederacja), Łukasz Schreiber (PiS), Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050), prof. Władysław Teofil Bartoszewski (PSL) oraz Piotr Ćwik (Kancelaria Prezydenta RP).

Poseł Scheuring-Wielgus wyraziła głębokie niezadowolenie z nagrania szefa Platformy.

– Jestem zszokowana dlatego, że wystarczyłoby, aby zamiast Donalda Tuska wstawić tam polityka Konfederacji i to byłby przekaz Konfederacji. Może nie ta końcówka, gdzie jest o szczuciu i strachu, ale ta pierwsza część jest rasistowska. Co to znaczy, że przyjeżdżają do nas ludzie z "takich" krajów? Czyli jakich, gorszych? My jesteśmy lepsi? – grzmiała w studio.

Dopytywana, powtórzyła, że "wypowiedzi, które są w tym filmiku, są rasistowskie". – Jestem zszokowana tą retoryką. Mógłby pan tam wstawić Mentzena, Bosaka, być może pana Tyszkę – narzekała na lidera PO poseł Lewicy, dodając, że "brak jej słów w ocenianiu tego".

Jej zdaniem "bardzo nie na miejscu" jest "nakręcanie spirali strachu i nienawiści wobec innych narodowości".

Scheuring-Wielgus kontra Kierwiński

Parlamentarzystce Lewicy odpowiedział poseł PO Marcin Kierwiński, nazywając wypowiedzi Scheuring-Wielgus "niepoważnymi".

– To jest film o hipokryzji PiS-u. O tym, jak w Polsce PiS nic nie robi, a tylko szczuje na obcych. Bo przecież cały czas mamy twardą, antyimigrancką retorykę PiS-u, a równocześnie przygotowywane są takie rozporządzenia. Tusk mówił o rozporządzeniu MSZ przygotowanym w czerwcu, które dziś jest konsultowane w Radzie Ministrów. Ono ma lekką ręką, poza jakąkolwiek kontrolą, bez pełnego sprawdzenia, rozdawać wizy ludziom także z republik islamskich, tak żeby trafiali do Polski – powiedział Kierwiński.

– Ale w tych krajach, które wymienił Tusk, nie żyją tylko ludzie, którzy są odpowiedzialni za mordy, za gwałty i za burdy. I wymieniane tych krajów w takim kontekście jest po prostu nie fair w stosunku do tych ludzi – pouczyła posła KO Scheuring-Wielgus.

Kierwiński zaczął się tłumaczyć, ale poseł Lewicy natychmiast mu przerwała. – Gdybyś chciał mówić o strachu i o mowie nienawiści, to byś zaczął od tego – powiedziała.

– Mówię o tym, że z jednej strony mamy haniebną nagonkę na ludzi z obcych krajów, a z drugiej strony przygotowywane są tego typu dokumenty – bronił się Kierwiński, wskazując na Łukasza Schreibera z PiS. Dodał, że nieodpowiedzialna polityka PiS może doprowadzić do tego, co dzieje się obecnie we Francji.

Nie usatysfakcjonowało to Scheuring-Wielgus. – Tak, dlatego, że w momencie, kiedy mówimy o hipokryzji PiS-u, to zaczynamy od hipokryzji PiS-u. Mówimy o tym strachu, o mowie nienawiści – pouczyła Kierwińskiego.

– O tym mówił Tusk – wtrącił natychmiast poseł PO.

– Ale na końcu. Donald Tusk rozpoczyna swoją wypowiedź od segregowania narodowości. Uważam, że to jest bardzo niefortunne, bardzo złe i nie powinno się pojawić od polityka opozycyjnego – powiedziała poseł Lewicy.

Kierwiński dalej bronił szefa partii i ostatecznie dyskutanci nie doszli w tym zakresie do porozumienia.

Czytaj też:

Morawiecki reaguje nagraniem na słowa Tuska. "Farbowany polityczny lis"Czytaj też:

Poseł partii Hołowni: To jest jakaś taka natura Francji. Nie potrafię zrozumieć