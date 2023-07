Palę Paryż

Różne analizy, na temat różnych aspektów, ale brakowało mi jednego. Szukałem, szukałem i samo do mnie przyszło. Ponieważ dziś wszystko kojarzy się z kontekstem klimatycznym, jak do niedawna z covidowym, to nie mogło zabraknąć i kontekstów klimatycznych zamieszek imigracyjnych. Pan prezydent Macron zaapelował do protestujących, by nie palili samochodów i budynków, gdyż… pożary szkodliwie oddziałują na środowisko.