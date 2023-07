Niewygodny ksiądz

We wrześniu 2012 roku w kościołach całej polski odczytano niecodzienny dokument. Było to "Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji", podpisane przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolitę Przemyskiego i zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarchę Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla.

W dokumencie tym można było przeczytać takie choćby słowa: "Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy i najważniejszy krok do odbudowania wzajemnego zaufania, bez którego nie ma trwałej ludzkiej wspólnoty ani pełnego pojednania". Podpisanie i uroczyste odczytanie „Wspólnego przesłania” zbiegło się z odbywającym się wtedy „resetem” w politycznych stosunkach pomiędzy Polską i Rosją. Działo się to w okolicznościach zdumiewająco niesprzyjających apelom o budowanie zaufania. Był rok 2012.