"Świat może popaść w bardzo poważny kryzys". Chmielewski zapowiada nowe "Do Rzeczy"

Między Izraelem a światem arabskim spokoju nie było nigdy. Wszystko wskazuje na to, że teraz też go nie będzie – powiedział Paweł Chmielewski zapowiadając nowy numer "Do Rzeczy".