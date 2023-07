Erdogan: Putin ma pewne oczekiwania wobec krajów zachodnich

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Rosja może powrócić do porozumienia zbożowego, jeśli kraje zachodnie "podejmą działania”.

– Rosja też ma pewne oczekiwania. Jeśli zostaną spełnione, to Rosja opowiada się za aktywnym funkcjonowaniem tego korytarza zbożowego – powiedział Erdogan i dodał, że liczy na to, iż uda mu się omówić tę kwestię z prezydentem Władimirem Putinem podczas rozmowy telefonicznej lub w trakcie wizyty w Rosji.

Turecki przywódca zauważył, że zakończenie inicjatywy zbożowej doprowadzi do wzrostu światowych cen żywności, głodu w niektórych regionach i nowych fal migracji.

– Nie zawahamy się podjąć inicjatywy, aby temu zapobiec. Myślę, że szczegółowo omówimy tę kwestię z prezydentem Putinem i zapewnimy kontynuację tego ruchu humanitarnego. Wiemy, że ma on również pewne oczekiwania wobec krajów zachodnich. Państwa zachodnie również powinny podjąć działania w tej sprawie – wyjaśnił Erdogan.

Koniec umowy zbożowej

Pod koniec lipca 2022 r. Ukraina, Turcja i ONZ podpisały w Stambule porozumienie o odblokowaniu czarnomorskich portów i eksporcie ukraińskiego zboża. Umowę kilkukrotnie przedłużano. W lipcu 2023 roku Kreml ogłosił, że wycofuje się z umowy zbożowej, ponieważ nie zostały spełnione jego żądania.

Rosja domagała się przyłączenia Rosselkhozbanku do systemu międzybankowego SWIFT, wznowienia dostaw maszyn rolniczych, części zamiennych i serwisu do Federacji Rosyjskiej, zniesienia ograniczeń dotyczących ubezpieczenia i reasekuracji statków z rosyjskim zbożem, a także zniesienia zakazu wstępu takich statków do portów.

Moskwa chciała również przywrócenia funkcjonowania rurociągu amoniakalnego Togliatti-Odessa oraz odblokowania zagranicznych aktywów i rachunków rosyjskich firm związanych z produkcją i transportem żywności i nawozów.

Po wycofaniu się z porozumienia Rosja zaczęła aktywnie atakować południowe regiony Ukrainy, uderzając w infrastrukturę portową.

