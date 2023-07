Szokujące słowa siatkarza. "Jest milion różnych sposobów, żeby nie czuć się w depresji"

Od niedzieli siatkarscy kibice żyją sukcesem reprezentacji Polski, która w finale Ligi Narodów pokonała Stany Zjednoczone 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18) i zdobyła złoty medal.

Przy okazji wielkiego sukcesu Polaków uwagę kibiców zwróciła wypowiedź jednego z siatkarzy, byłego członka reprezentacji Polski w siatkówce, Michała Kubiaka. Zawodnik wystąpił w podcaście znanego dziennikarz o pseudonimie "Żurnalista".

Kubiak o psychologii sportu

Odcinek w którym wystąpił sportowiec miał swoją premierę właśnie w dniu finału Ligi Narodów. Jednym z tematów jakie podjął Kubiak było psychologiczne wsparcie dla zawodników i kwestia depresji.

– Ja uważam psychologię sportu za rzecz zbędną. Jest to dla mnie unikanie odpowiedzialności przez sportowca, nieumiejętność znalezienia sobie rozwiązania do danej sytuacji przez samego siebie tylko liczysz na to, że ktoś z boku za ciebie to rozwiąże – mówił siatkarz w wywiadzie.

Zawodnik stwierdził też, że jego zdaniem "psychologowie sportu w większości przypadków sportu nie uprawiali". – Dużo wiedzą w teorii, z książek, ale nie wiedzą, jak to przełożyć na praktykę – tłumaczył Kubiak.

Depresja? "Nie okazuje zrozumienia dla takich myśli"

Falę krytyki wywołała również wypowiedź siatkarza na temat depresji i "radzenia sobie" z kryzysami psychicznymi.

– Wiem, że depresja jest poważną chorobą, ale nie potrafię sobie wyobrazić, że mógłbym sam popaść w taki stan. Nie okazuje zrozumienia dla takich myśli – stwierdził zawodnik.

– Myślę, że jest milion różnych sposobów, żeby nie czuć się w depresji, nie mieć takich myśli – dodał Kubiak, przyznając jednocześnie, że "nie jest doktorem". – Ale myślę, że to siedzi tylko i wyłącznie w głowie i co by się nie działo, jesteś sam w stanie sobie z tym poradzić – zapewnił siatkarz.

