"Dla Polski jest tylko jedna alternatywa". Nowy spot PiS

– Jeżdżę po Polsce i rozmawiam z ludźmi. Wydaje mi się, że chcą po prostu, by Polska była bezpieczna, ale chcą także, żeby Polska była dostatnia i żeby w Polsce ta dostatniość była nie dla wybranych, ale dla wszystkich, żeby to była szansa dla każdego – powiedział na nagraniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

– Jest naprawdę dzisiaj dla Polski tylko jedna szansa, jedna alternatywa – to jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest Zjednoczona Prawica. I będziemy w stanie kierować Polskę dalej. Zwyciężymy, proszę państwa, zwyciężymy – wskazał wicepremier.

Mocna wypowiedź prezesa PiS

W ramach politycznej trasy "Z miłości do Polski" Jarosław Kaczyński odwiedził w niedzielę miejscowość Stawiski w województwie podlaskim. Wicepremier mówił o nadchodzących wyborach parlamentarnych oraz o ich stawce. Prezes PiS w szczególnie mocny sposób zaatakował lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Kaczyński stwierdził, że jest on "prawdziwym wrogiem naszego narodu".

– Trzeba to jasno w końcu powiedzieć: ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie. Niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu – powiedział polityk i dodał: "Na Białoruś też, tam też by się przydał. Ale on woli Niemcy na pewno".

Ze strony Kaczyńskiego dostało się także Konfederacji. – Ich program to doprowadzenie was do nędzy. To cztery tysiące kilkaset złotych dla każdego w bonie na leczenie. Jak się może wtedy leczyć człowiek chory na nowotwór, poważnie chory na serce czy jakąkolwiek inną poważną chorobę? To często nie miesiąc, ale tydzień, a nawet mniej czasem, jeden dzień więcej kosztuje takiego leczenia – powiedział wicepremier.

– To oznacza skazanie bardzo wielu ludzi na śmierć (...). To są pomysły szaleńców, dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program – podkreślił szef partii rządzącej.

