Wiceminister: Z każdych wyborów, jakie mają miejsce w Europie, trzeba wyciągać wnioski

Zgodnie z przewidywaniami, wybory parlamentarne w Hiszpanii wygrała Partia Ludowa. Do stworzenia rządu będzie jej jednak potrzebny koalicjant.

– Widać, że partie prawicowe zyskują w Unii Europejskiej. To wynik opresyjnej polityki Komisji Europejskiej, która nie liczy się ze stanowiskiem państw narodowych. W Hiszpanii w grę wchodziło wiele innych czynników, m.in. fakt, że po przegranych wyborach samorządowych premier Hiszpanii, socjalista, zdecydował się rozpisać wybory parlamentarne, których finał był w środku lata. Dlatego też prawdopodobnie wyniki nie odzwierciedlały prawdziwych preferencji politycznych w Hiszpanii. W sondażach prawica miała więcej – powiedział wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

"Rząd PiS pracuje cały czas"

Zdaniem gościa wtorkowego wydania programu "Kwadrans Polityczny" w TVP1, w Polsce reprezentatywne sondaże pojawią się we wrześniu oraz w październiku. – Rząd PiS pracuje cały czas. Po drugiej stronie widzimy obwoźnego hejtera Donalda Tuska, który raz na dwa tygodnie jeździ po różnych miejscowościach i obraża Polaków, obraża rodzinę. Z drugiej strony – cała masa polityków PiS uczestnicząca w różnych wydarzeniach, piknikach, festynach – zauważył polityk Zjednoczonej Prawicy.

Tłumacząc wysokie zarobki prezesów spółek Skarbu Państwa, wiceminister aktywów państwowych stwierdził, że "to spore pieniądze, ale jeśli spojrzymy na to, jak wyglądają zarobki względem zysków, to wygląda to inaczej". – Trzeba też powiedzieć, że rząd PiS po 2016 r. wprowadził mechanizmy, które sprawiły, że zarobki w spółkach Skarbu Państwa drastycznie spadły. Wprowadzona została ustawa kominowa, która obowiązuje we wszystkich spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Została wprowadzona ustawa o zarządzaniu mieniem. Najlepszym zestawieniem obrazującym to, jak kształtują się zarobki, jest pokazanie, ile prezes otrzymuje z każdego miliona wypracowanego zysku – oznajmił Andrzej Śliwka.

