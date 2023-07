Suski: Tego typu skandaliczne słowa nie mogą zostawać bez odpowiedzi

Brutalizacja życia politycznego w Polsce postępuje w bardzo szybkim tempie. Zbliżająca się kampania wyborcza z pewnością nie będzie pozbawiona skandalicznych i szokujących wypowiedzi. Mówił o tym Marek Suski.

– Ostatnio słyszałem, że [Donald Tusk - przyp. red.] nazwał nas seryjnymi zabójcami kobiet. Tego typu skandaliczne słowa nie mogą zostawać bez odpowiedzi – powiedział Marek Suski w środę w studiu Radia Zet. Polityk PiS nawiązał do wypowiedzi lidera PO z połowy czerwca, która padła podczas wiecu w Poznaniu.

– Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet. To oni odpowiadają za śmierć tych kobiet, to na ich głowy, panie Kaczyński, na pańską głowę spadają te tragedie, te śmierci, ta żałoba – mówił Tusk. Wypowiedź niemal natychmiast wywołała ogromną falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Odpowiedzialność Tuska

Polityk PiS stwierdził, że od wielu miesięcy, "kiedy Donald Tusk został tutaj zrzucony do Polski słyszymy coraz ostrzejsze inwektywy".

– Jak widzimy z filmu “Reset”, jego administracja dogadywała się z Rosją przeciwko Polsce, polskiemu prezydentowi, później był ten zamach. On bardziej odpowiada za śmierć tych osób, które zginęły w tej katastrofie w tym zamachu, bo to był zamach, ponad wszelką wątpliwość już teraz wiadomo, niż my jesteśmy seryjnymi mordercami kobiet – powiedział Suski.

– Na wielu spotkaniach ludzie mówią: oni na was plują, wchodzą wam na głowę, a wy im nie odpowiadacie. Ludzie oczekują, że nie będzie tak, że ktoś nas obraża, oskarża. No przecież to oskarżenie o [byciu - przyp. red.] seryjnym zabójcą kobiet to jest po prostu obrzydliwe to, co robi Donald Tusk – dodał polityk PiS.

Jego zdaniem, tak agresywne działania PO to wynik braku pomysłów i programu. Suski przekonuje, że "to, co oni wyprawiają, nie może zostać bez odpowiedzi".

– Po prostu pokazujemy – jeśli taki ton kampanii chcecie, to my wam odpowiemy, ale przedstawcie program – powiedział polityk PiS.

