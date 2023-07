Kamiński: Kaczyński ma dzisiaj najtrudniejszą rzecz do zrobienia

Polityk był w piątek gościem Polsatu News, gdzie mówił m.in. o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Opozycja próbuje osiągnąć porozumienie w sprawie tzw. paktu senackiego. Pewnym problemem jest są dla niej Roman Giertych oraz Ryszard Petru, którzy chcą wystartować w wyborach do Senatu. Z kolei politycy Zjednoczonej Prawicy zapewniają, że ich celem będzie wynik, który da im samodzielne rządy. Jednak żaden z sondaży nie daje obozowi rządzącemu takich szans.

Zdaniem Michała Kamińskiego, w szeregach Prawa i Sprawiedliwości może wybuchnąć bardzo duże niezadowolenie z powodu kształtu list wyborczych.

– Jarosław Kaczyński ma dzisiaj najtrudniejszą rzecz do zrobienia. Musi bardzo wielu politykom za chwilę powiedzieć, że nie będą zadowoleni ze swoich miejsc na listach albo że ich na tych listach w ogóle nie będzie. W oczywisty sposób im wcześniej się oni o tym dowiedzą, tym więcej krwi mogą napsuć jeszcze we funkcjonującym Sejmie – stwierdził wicemarszałek Senatu.

Wybory zagrożone?

Kamiński stwierdził, że bardzo trudno jest mu uwierzyć "w jakiekolwiek dobre intencje tej władzy". Jako przykład podał ostatnie zmiany w prawie wyborczym.

– Wszystko, co ta władza robi dookoła wyborów, świadczy o jej złych intencjach. Wszystko: zmiana ordynacji wyborczej, takie, a nie inne konstruowanie budżetu telewizji publicznej. To wszystko na co tylko mogą mieć wpływ, starają się ustawić tak, aby to było dobre w wyborach. W związku z tym ja mam obawy, czy majstrowanie przy terminie wyborczym nie będzie temu służyć – powiedział.

– Obóz rządowy, dopóki nie ma kampanii wyborczej, nie podlega żadnym limitom w prowadzeniu propagandy, a opozycja, która w oczywisty sposób tych pieniędzy nie ma, oszczędza je na właściwą kampanię wyborczą. Także dlatego, że nie może prowadzić agitacji – dodał.

