Nieoficjalnie: We wtorek prawdopodobny finał rozmów ws. paktu senackiego

Polsat News podał, że "we wtorek liderzy opozycji - Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Szymon Hołownia - mają zwieńczyć rozmowy ws. paktu senackiego w wyborach parlamentarnych". Informacje mają na razie charakter nieoficjalny.

Pakt senacki na finiszu

Spotkanie zaplanowano w Pałacu Kultury i Nauki – dowiedział się Polsat News. Platforma Obywatelska ma otrzymać 40 miejsc, natomiast Lewica, PSL i Polska 2050 po kilka.

W negocjacjach dotyczących paktu senackiego biorą udział liderzy PO, PSL, Nowej Lewicy i Polski 2050. Podobnie jak przed czterema laty partie, które określają siebie jako "opozycję demokratyczną" – jak gdyby "niedemokratyczna" miała być Konfederacja, mają nie wystawiać przeciwko sobie kandydatów w jednomandatowych okręgach w wyborach do Senatu.

Polsat przypomina, że "dzięki takiemu zabiegowi w 2019 roku tym partiom - wtedy jeszcze bez Polski 2050, która jako stowarzyszenie powstała przed ostatnimi wyborami prezydenckimi - udało się «odbić» Senat z rąk Zjednoczonej Prawicy. Opozycja zdobyła w nim większość, dzięki czemu marszałkiem izby wyższej został Tomasz Grodzki z PO".

Dwa okręgi jeszcze nieobsadzone

Z informacji Polsat News i RMF FM wynika, że przedmiotem rozmów są jeszcze dwa okręgi: wielkopolski i jeden z warszawskich. Jeśli chodzi o ten drugi, gotowość do startu ogłaszał w Polsat News prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich.

W kontekście startu w ramach paktu senackiego pojawiły się także nazwiska m.in. Ryszarda Petru, Ryszarda Kalisza i Romana Giertycha, przy czym ewentualnej kandydaturze tego ostatniego zdecydowanie sprzeciwiła się Lewica.

– Z tego, co wiemy, wczoraj odbyło się robocze spotkanie, być może ostatnie, polityków na poziomie senatorów i posłów. Dzisiaj liderzy opozycji mają postawić kropkę nad i. Czy dzisiaj poznamy wszystkie nazwiska? Tego nie wiemy, ale to faktycznie ostatnia prosta, jeśli chodzi o to, jaką strategię na wybory do Senatu przyjmie opozycja –mówił w Polsat News dziennikarz "Wydarzeń" Marcin Fijołek.

Czytaj też:

Były poseł Konfederacji na listach Trzeciej Drogi? Jasne stanowisko HołowniCzytaj też:

Pakt senacki. Media: Ważą się losy startu Ryszarda Petru