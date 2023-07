Przymierzalnie w aptekach

Tak, tak. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Otóż nowe rozporządzenie ma regulować aranżację pomieszczeń aptecznych w związku z ich przeznaczeniem.

Ponieważ w 2024 r. wchodzi refundacja m.in. takich produktów, jak pończochy i rajstopy uciskowe czy rękawy lub podkolanówki na owrzodzenie żył, to trzeba do tego przystosować apteki. To znaczy – w rekomendacjach jest napisane, że należy wtedy zorganizować przymierzalnie dla takich produktów.