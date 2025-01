W PK powołano kolejne zespoły do "rozliczania PiS"

"W dniu 24 stycznia 2025 r. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał dwa zespoły prokuratorów celem przeprowadzenia postępowań dotyczących przekroczenia uprawnień przez byłego Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz postępowań związanych z wypadkiem komunikacyjnym z udziałem premier Beaty Szydło" – czytamy w komunikacie PK. Przypomnijmy, że Korneluk stanowisko PK objął w sposób niezgodny z prawem.

W połowie stycznia "zespół prokuratorów do zbadania spraw pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej ze względu na ich przedmiot oraz charakter zaprezentował raport częściowy po analizie pierwszych 200 spraw. W przypadku 163 zbadanych spraw stwierdzono istotne nieprawidłowości co do sposobu ich prowadzenia lub zakończenia. Wśród tych spraw były m.in. postępowania związane ze śmiercią ojca byłego Ministra Sprawiedliwości oraz z wypadkiem komunikacyjnym z udziałem premier Beaty Szydło".

Co zbadają specjalne zespoły?

Prokurator Korneluk powołał 24 stycznia dwa zespoły prokuratorów:

"1. W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku powołano Zespół Prokuratorów do prowadzenia postępowania dotyczącego przekroczenia uprawnień przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Zespół będzie prowadził postępowanie dotyczące przekroczenia w okresie od 2016 roku do 2023 roku uprawnień przez ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie postępowaniem na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko lekarzom oskarżonym o spowodowanie zgonu ojca byłego Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego poprzez: wdrażanie procedur legislacyjnych zmierzających do ukształtowania korzystnej pozycji oskarżyciela w toku postępowania subsydiarnego, a także podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępowań wobec prokuratorów, sędziego oraz biegłych z zakresu medycyny i wykorzystywanie w postępowaniu subsydiarnym podległych prokuratorów, co stanowiło działanie na szkodę interesu prywatnego oraz publicznego (art. 231 § 2 kk). W skład zespołu weszło 4 prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Kierownikiem zespołu została prokurator Ewa Tramowska-Guze" – czytamy.

Drugi zespół powstał w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Ma on prowadzić postępowanie dotyczące "wypadku z udziałem Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło oraz działań podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z wyjaśnianiem okoliczności prowadzenia przedmiotowej sprawy".

Zadaniem zespołu będzie procesowe zbadanie: okoliczności prowadzenia postępowania przygotowawczego o sygn. PO I Ds 11.2017 Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dotyczącego nieumyślnego naruszenia w dniu 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas wykonywania manewru skrętu w lewo na drodze dwukierunkowej oraz zasady konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdowi uprzywilejowanemu i przez to nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym ówczesna Prezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz funkcjonariusz BOR doznali obrażeń ciała (art. 177 § 1 kk), okoliczności zaistnienia i przebiegu zdarzenia z dnia 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu oraz podjęcia przewidzianych prawem czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności karnej faktycznych sprawców zdarzenia, odpowiedzialności funkcjonariuszy prowadzących i nadzorujących śledztwo o sygn. PO I Ds 11.2017 Prokuratury Okręgowej w Krakowie i inne powiązane postępowania.

W skład zespołu weszło 4 prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Kierownikiem zespołu został prokurator Marek Bogacewicz.

