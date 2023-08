Zgubione, znalezione w tłumaczeniu

To teatr uciekinierów z Białorusi i Ukrainy. Jego najciekawsze przejawy odnotowuję z obowiązku kronikarskiego, bo jest to zjawisko efemeryczne i niepowtarzalne, ale głównie dlatego, że działa (przynajmniej na mnie) odświeżająco po ciężkich przeżyciach związanych z rodzimą bieżącą produkcją. To teatr bezdomny – i poza instytucjami, i poza schematami. Off podniesiony do potęgi. Tworzony przez utalentowanych artystów, często może i najlepszych ze swojego pokolenia, w dziwnych konfiguracjach i wynajętych salach. Opowieść ludzi nagle wyrzuconych z domu – ktoś przysiadł w Polsce na chwilę, inni zostali na długo (na zawsze?), a inni jeszcze nie wiedzą, czy są tu w podróży czy na zawsze. To doświadczenie jest poza słowami, choć bywa