Premier: Nie oddamy Polski pod obcą kuratelę

Po tym, jak prezydent Andrzej Duda wyznaczył datę wyborów parlamentarnych na 15 października 2023 r., premier Mateusz Morawiecki zaprosił na codzienne "podsumowania" na żywo na portalu społecznościowym Facebook.

W czwartek szef rządu po raz kolejny odniósł się do skandalicznej wypowiedzi przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Manfreda Webera o "zwalczaniu" obozu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy.

"Nie oddamy Polski pod obcą kuratelę"

– Chciałem podziękować za wasze głosy, odpowiedzi na zadane przeze mnie wczoraj pytania. Pytałem o to, czy jakiekolwiek inne państwo ma prawo ingerować w nasz los, w naszą politykę i zdecydowana większość państwa odpowiedziała tutaj jednoznacznie, że nikt, łącznie z Niemcami, nie ma prawa wpływać na los Polski, na to, co się w Polsce dzieje – powiedział podczas czwartkowej transmisji na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

– Zapewniam was, że nie poddamy się i nie oddamy Polski pod obcą kuratelę. Polska nie będzie niczyim poddanym, wasalem, kondominium, ani żadnych takich określeń nie dopuszczam jako możliwych w relacjach międzynarodowych. Będziemy twardo bronili Polski, tak jak do tej pory, będziemy twardo bronili polskiej racji stanu – oznajmił szef rządu.

Skandaliczne słowa Webera

Przypomnijmy, że przewodniczący EPL Manfred Weber mówił w wywiadzie dla państwowej telewizji ZDF, że "każda partia musi zaakceptować państwo prawa". – To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media – stwierdził.

Niemiecki polityk uważa, że formacja Jarosława Kaczyńskiego znajduje się wśród tych, które Europejska Partia Ludowa "będzie zwalczać". Określił także PiS jako "przeciwnika".

