Sławecki: Ustawa o franczyzie to dobry krok w stronę zdrowej konkurencji

– Franczyza to nie pańszczyzna. Chcemy równości i bezpieczeństwa uczestników rynku, zarówno małych i średnich przedsiębiorców, jak i franczyzodawców – powiedział Sławecki w nagraniu opublikowanym w piątek na platformie X (dawniej Twitter).

Tłumaczył, że "właśnie w imię sprawiedliwości" przygotowano projekt ustawy o franczyzie. – Co przewiduje ustawa? Przede wszystkim wprowadza jasną definicję franczyzy, której dotąd nie było. Dokument informacyjny, który pozwoli zapoznać się z najważniejszymi elementami umowy. Koniec z dyktatem drobnych druczków – stwierdził.

Jak dodał, nowe przepisy to większa ochrona zarówno franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy. – Ustawa o franczyzie to dobry krok w stronę zdrowej konkurencji. Wolny rynek jest naprawdę wolny, gdy jego uczestnicy mogą być uczciwi wobec siebie – podkreślił Sławecki.

Ustawa o franczyzie. Co zawiera projekt Ministerstwa Sprawiedliwości?

Projekt ustawy wprowadza jasną definicję franczyzy, której dotąd nie było w polskim porządku prawnym. Pozwoli to – w razie sporu – uniknąć dowolnych interpretacji przed sądem. Nowe przepisy zobowiązują franczyzodawcę do udostępniania franczyzobiorcy na 14 dni przed podpisaniem umowy dokumentu informacyjnego zawierającego najistotniejsze jej warunki. Ma to zapewnić większą ochronę prawną franczyzobiorcy.

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje także utworzenie sądu arbitrażowego, który rozpoznawałby sprawy dotyczące umowy franczyzy. W projekcie określono m.in. zasady postępowania przed tym sądem i skuteczności jego wyroków. Sąd ten przyspieszyłby postępowania w takich sprawach i ułatwił dalszą współpracę stron.

Ustawa określi też zakres zakazu konkurencji, co ma zapewnić ochronę interesów franczyzodawcy i jednocześnie nie ograniczać nadmiernie prawa franczyzobiorcy do podejmowania zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt ustawy reguluje sprawę terminów wypowiedzenia. Wzięto pod uwagę interesy obu stron. "Nikt nie będzie jednak związany umową mimo pojawienia się szczególnych okoliczności, które sprawiają, że prowadzenie dalszej działalności franczyzowej stałoby się bezcelowe" – zapewnia MS.

Kary umowne i weksle

Proponowane w projekcie rozwiązania uwzględniają postulaty franczyzobiorców. Kary umowne za naruszenie umowy są bowiem jedną z najbardziej istotnych kwestii przesądzających o opłacalności franczyzy i równowadze stron biznesu. Nowe przepisy zawierają też rozwiązania dotyczące weksli in blanco – powszechnego zabezpieczenia roszczeń franczyzodawcy –doprecyzowujące praktykę wystawiania takich weksli.

Kolejnym zaprezentowanym pomysłem jest stworzenie aplikacji dla umów franczyzy, która pozwalałby na sprawdzenie, czy dana umowa nie wykracza poza dobre praktyki. Rozwiązanie oparte byłoby na specjalnym algorytmie. Dzięki temu można by zweryfikować, czy umowa spełnia odpowiednie standardy rynkowe.

Innym pomysłem Ministerstwa Sprawiedliwości jest wprowadzenie znaku dobrej marki lub dobrych praktyk, którym posługiwałby się franczyzodawca spełniający wypracowane standardy rynkowe. "Dzięki takiemu logo potencjalny franczyzobiorca dostawałby informację, że franczyzodawca spełnia najwyższe standardy, a franczyzodawca wzmocniłby swą renomę" – tłumaczy MS.

