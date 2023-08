Złoto Bułgarii

Także i my często wracamy do słonecznej Bułgarii. Mamy swoją przystań w Obzorze. To całkiem niedaleko, bo zaledwie dwie godziny bezpośredniego lotu z Polski. Tu czujemy się wspaniale, beztrosko, tu odpoczywamy, a tutejsza kuchnia smakuje nam szczególnie. Jest prosta, bardzo aromatyczna, smaczna, taka od serca. Mamy tu zaprzyjaźniony targ w miasteczku, gdzie kupujemy świeże lokalne produkty od rolników, pachnące pomidory, soczyste brzoskwinie i obłędnie słodkie arbuzy.