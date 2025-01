Kongo: Biskup Gomy ostrzega przed katastrofą humanitarną

Strategiczne części stolicy kongijskiej prowincji Północne Kivu, w tym międzynarodowe lotnisko, od wtorku znajdują się pod kontrolą grupy rebeliantów „Ruch 23 Marca” (M23). Niemniej jednak walki nadal toczą się w kilku dzielnicach na północ od Gomy, poinformowała EFE, powołując się na anonimowych świadków z Gomy. Sklepy, bazary i firmy pozostają zamknięte, a ruch uliczny został niemal całkowicie wstrzymany.

Śmierć na ulicach

Eskalacja konfliktu doprowadziła do niepokojów w stolicy Kinszasie i wzrostu napięć z sąsiednią Rwandą, ponieważ rząd kongijski oskarża rząd rwandyjski o wspieranie M23. Działania zbrojne M23 rozpoczęły się w listopadzie 2021 r. od ataków na kongijską armię w Północnym Kiwu. Pomimo obecności misji pokojowej ONZ, konflikt podsycany przez bojówki rebeliantów i armię nie ustaje na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga od 1998 roku.

Biskup ostrzega przed „katastrofą humanitarną”

W oświadczeniu biskup Gomy, Willy Ngumbi, wzywa do „bezwzględnego poszanowania życia ludzkiego oraz infrastruktury prywatnej i publicznej”. Doniesienia z miasta liczącego około 2 mln mieszkańców mówią o grabieżach. Podczas zbrojnych ataków kilkoro noworodków zostało zabitych w inkubatorach na oddziale szpitala miejskiego.

W swoim oświadczeniu bp Ngumbi wyraził również oburzenie z powodu „masowego bombardowania obozu dla uchodźców”, które doprowadziło do śmierci wielu osób. W Gomie ma miejsce „katastrofa humanitarna”. Poprosił wszystkich o „zapewnienie ochrony życia i dostępu do podstawowych usług dla wszystkich oraz o zapobieganie przemocy seksualnej”. Duchowieństwo, zakonnicy i wierni powinni „zapewnić niezbędną pomoc każdemu potrzebującemu”.

Papież Franciszek na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie powiedział: "Wyrażam zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga. Wzywam wszystkie strony konfliktu do podjęcia wysiłków na rzecz zaprzestania działań wojennych oraz do ochrony ludności cywilnej Gomy oraz innych obszarów dotkniętych operacjami wojskowymi. Z niepokojem śledzę również sytuację w stolicy – Kinszasie, wyrażając życzenie, aby jak najszybciej ustały wszelkie formy przemocy wobec osób i ich mienia. Modląc się o szybkie przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa, wzywam władze lokalne i społeczność międzynarodową do podjęcia wszelkich wysiłków w celu rozwiązania sytuacji konfliktowej za pomocą środków pokojowych".

Czytaj też:

Mimo sankcji, Rosja zarabia miliardy euro na tym surowcuCzytaj też:

Przez Polskę idzie największa dostawa broni z Izraela na Ukrainę