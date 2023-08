Biologia to homofobia?

PIOTR WŁOCZYK: 28 listopada 2022 r. przeprowadził pan w St. Philip’s College w teksańskim San Antonio lekcję biologii, dzięki której stał się pan jednym z najbardziej rozpoznawalnych nauczycieli biologii w USA. Musiał pan głosić jakieś rewolucyjne tezy.

DR JOHNSON VARKEY: Nic z tych rzeczy! To była najzwyklejsza lekcja biologii – realizowałem po prostu standardowy program nauczania tego przedmiotu. Tym razem zajmowaliśmy się układem rozrodczym człowieka. Gdy zbliżaliśmy się do końca zajęć, czworo z moich studentów nagle wstało, spakowało się i bez słowa opuściło salę. Zapamiętałem ten dziwny incydent, ale mogło się wydawać, że to była jednorazowa historia bez ciągu dalszego. Przez dłuższy czas nie działo się bowiem nic szczególnego.

A jednak...

J.V.: Skończyłem semestr i dopiero w styczniu dostałem list od wiceprezesa college’u do spraw akademickich, w którym mogłem przeczytać, że wszczęto wobec mnie dochodzenie w sprawie potencjalnych nadużyć! Nic z tego nie rozumiałem. Zapytałem więc, jakie konkretnie dotarły do niego skargi. W odpowiedzi usłyszałem tylko, że dział kadr zajmie się tą sprawą.