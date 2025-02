Trump o sytuacji na Ukrainie: To Rosja rozdaje karty

Trump rozmawiał z dziennikarzami, kiedy wracał samolotem do Waszyngtonu po przemówieniu wygłoszonym na wspieranym przez Arabię Saudyjską spotkaniu inwestycyjnym na Florydzie, na którym po raz drugi w ciągu jednego dnia nazwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego "dyktatorem".

Trump zdenerwował się, gdy Zełenski, reagując na rozmowy USA-Rosja w Arabii Saudyjskiej, z których Kijów został wykluczony, stwierdził, że prezydent USA "żyje w rosyjskiej przestrzeni dezinformacyjnej".

"Rosja rozdaje karty". Trump o rozmowach ws. końca wojny na Ukrainie

– Uważam, że Rosjanie chcą końca wojny, naprawdę. Myślę, że rozdają karty, ponieważ zajęli spore terytorium (Ukrainy). Rozdają karty – powiedział amerykański prezydent w rozmowie z BBC.

Przekonywał, że Zełenski "odmawia" przeprowadzenia wyborów, ponieważ ma niskie poparcie w "prawdziwych ukraińskich sondażach". Jak mógłby być wysoko (w sondażach), skoro każde miasto (na Ukrainie) jest burzone? – dodał Trump.

BBC odnotowuje, że pięcioletnia kadencja Zełenskiego miała zakończyć się w maju 2024 r., ale wybory zostały zawieszone, ponieważ Ukraina znajduje się w stanie wojennym od czasu, gdy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję w lutym 2022 r.

Stacja przywołała również wyniki sondażu przeprowadzonego na początku lutego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS), który wykazał, że 57 proc. Ukraińców ufa Zełenskiemu.

Wcześniej Trump stwierdził, że prezydent Ukrainy ma 4 proc. poparcia, a sytuacja w kraju wymaga przeprowadzenia nowych wyborów. – Jeśli ktoś chce mnie natychmiast zastąpić, to teraz mu się to nie uda. Jeśli chodzi o te 4 proc., widzieliśmy tę dezinformację, rozumiemy, że pochodzi z Rosji i mamy na to dowody – przekonywał Zełenski.

