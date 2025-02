Miedwiediew chwali Trumpa. "Ma 200 procent racji"

"Dyktator bez wyborów, Zełenski lepiej niech się pospieszy, bo z jego kraju nic mu nie zostanie" – napisał Miedwiediew na portalu X. "Gdyby trzy miesiące temu ktoś powiedział mi, że to słowa prezydenta USA, roześmiałbym się głośno. Donald Trump ma 200% racji" – stwierdził, nazywając Zełenskiego "bankrutującym klaunem".

Były prezydent Rosji odniósł się w ten sposób do internetowego wpisu Trumpa, w którym nazwał on Zełenskiego "dyktatorem bez wyborów" i powiedział, żeby "działał szybko, bo inaczej nie będzie miał kraju". Zarzucił mu, że wykonał "okropną robotę" i namówił USA na udział w "wojnie, której nie mógł wygrać".

Trump sugeruje Ukrainie nowe wybory. Jest reakcja Zełenskiego

Wcześniej Trump powiedział, że sytuacja na Ukrainie wymaga przeprowadzenia wyborów i dodał, że Zełenski ma 4 proc. poparcia. – Jeśli ktoś chce mnie natychmiast zastąpić, to teraz mu się to nie uda. Jeśli chodzi o te 4 proc., widzieliśmy tę dezinformację, rozumiemy, że pochodzi z Rosji i mamy na to dowody – stwierdził prezydent Ukrainy.

Zełenski pozostał na stanowisku prezydenta dłużej niż wynosi jego kadencja (upłynęła w maju 2024 r.), ponieważ na Ukrainie obowiązuje stan wojenny, a prawo ukraińskie zabrania przeprowadzania w tym czasie wyborów.

USA rozmawiają z Rosją o zakończeniu wojny

We wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, odbyły się pierwsze amerykańsko-rosyjskie rozmowy, które mają przygotować grunt do zakończenia wojny na Ukrainie. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Kijowa.

Według Fox News Waszyngton i Moskwa omawiają trzyetapowy plan pokojowy, który obejmuje zawieszenie broni, przeprowadzenie wyborów na Ukrainie i podpisanie ostatecznego porozumienia kończącego działania wojenne.

