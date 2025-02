"Putin tylko udaje". Dane wywiadu USA przeczą zapewnieniom Rosji

Taką informację podała stacja NBC News, powołując się na rozmowy z czterema przedstawicielami zachodnich agencji wywiadowczych i dwoma urzędnikami Kongresu USA.

Wszystkie źródła twierdzą, że według aktualnych informacji wywiadowczych Władimir Putin "tylko udaje, że nic nie robi i nadal uważa, że ostatecznie będzie mógł kontrolować całą Ukrainę".

Porozumienie pokojowe? Wywiad uważa, że to tylko pieredyszka

Według jednego ze źródeł w Kongresie, "USA nie mają żadnych informacji wywiadowczych, że Putin jest obecnie zainteresowany prawdziwym porozumieniem pokojowym". Zdaniem rozmówcy NBC News, Putin "sądzi, że wygrywa", pomimo znacznych strat Rosji na polu bitwy.

Źródła cytowane przez stację zgadzają się co do tego, że rosyjski prezydent może przystać na "zawieszenie broni" na Ukrainie, ponieważ dałoby mu to czas na odbudowę armii.

Informatorzy stacji podchodzą sceptycznie do deklaracji Putina o zawarciu prawdziwego pokoju, wskazując, że rozpoczęcie rozmów z USA to dla niego szansa, aby przekonać się, jakie ustępstwa może uzyskać.

Rozmówcy NBC News uważają również, że Putin nie planuje wycofania swoich wojsk ani z Ukrainy, ani z zachodniej części Rosji.

Trump zadzwonił do Putina. USA i Rosja rozmawiają o Ukrainie

W zeszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump zadzwonił najpierw do Władimira Putina, a następnie do Wołodymyra Zełenskiego i ogłosił "natychmiastowe" rozpoczęcie negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

We wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, odbyły się pierwsze amerykańsko-rosyjskie rozmowy, które mają przygotować grunt do rozwiązania konfliktu. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Ukrainy.

Według Fox News Waszyngton i Moskwa omawiają trzyetapowy plan pokojowy, który obejmuje zawieszenie broni, przeprowadzenie wyborów na Ukrainie i podpisanie ostatecznego porozumienia kończącego wojnę.

