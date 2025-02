"Putin mówi poważnie". Nowe informacje od rzecznika Kremla

We wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, rozpoczęły się rozmowy wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji. Do stołu zasiedli m.in. szefowie dyplomacji obu państw, Marco Rubio i Siergiej Ławrow. To pierwsze spotkanie na tak wysokim szczeblu od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Cytowany przez Reutera rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że prezydent Rosji poważnie myśli o wynegocjowaniu porozumienia mającego zakończyć trzyletnią wojnę.

Władimir Putin, który w lutym 2022 r. wysłał wojska na Ukrainę, wielokrotnie powtarzał, że jest gotowy omówić zakończenie wojny na warunkach, które odzwierciedlałyby "rzeczywistość w terenie", gdzie postępujące siły rosyjskie kontrolują obecnie prawie jedną piątą terytorium Ukrainy.

– Najważniejszą rzeczą dla nas jest osiągnięcie naszych celów – oświadczył Pieskow, dodając, że Moskwa preferuje "pokojowe środki".

Rozmowy USA z Rosją ws. Ukrainy. Trump spotka się z Putinem?

Według rzecznika Kremla nie ma jeszcze porozumienia co do daty spotkania Putina i Trumpa, chociaż rozmowy w Rijadzie mogą przynieść rozstrzygnięcie. Zastrzegł, że ich komentowanie jest przedwczesne, ponieważ dopiero się rozpoczęły.

Zapytany, czy Putin jest skłonny negocjować z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Pieskow nie zaprzeczył. Zwrócił natomiast uwagę na wątpliwości wokół legitymizacji Zełenskiego, który pozostał na stanowisku prezydenta dłużej niż wynosi jego kadencja, ponieważ na Ukrainie obowiązuje stan wojenny.

Rzecznik Putina stwierdził, że przystąpienie do Unii Europejskiej jest suwerennym prawem Ukrainy. Zastrzegł, że stanowisko Moskwy jest inne, jeśli chodzi o członkostwo Kijowa w sojuszach wojskowych, przede wszystkim w NATO.

Jak przypomina Reuters, jednym z celów rozpoczęcia "specjalnej operacji wojskowej" Rosji na Ukrainie było powstrzymanie jej od wejścia do NATO, co Putin uznał za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

