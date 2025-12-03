Dlaczego Ławrow zniknął z życia publicznego? Ta teoria zaskakuje

Na początku listopada "The Moscow Times" podał, że Siergiej Ławrow, kierujący rosyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych od ponad dwóch dekad, został odsunięty od kluczowych obowiązków dyplomatycznych. Według portalu, szef MSZ popadł w niełaskę na Kremlu po nieudanej rozmowie telefonicznej z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, która doprowadziła do odwołania spotkania Władimira Putina i Donalda Trumpa w Budapeszcie. Tematem szczytu miały być warunki ewentualnego rozejmu na Ukrainie.

Ławrow nie pojawił się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej 5 listopada, gdzie omawiano przygotowania do możliwego wznowienia prób jądrowych. Kreml ogłosił także, że Ławrow nie będzie pełnił funkcji przewodniczącego rosyjskiej delegacji na tegorocznym szczycie G20. Zastąpi go Maksim Orieszkin, zastępca szefa administracji (kancelarii) prezydenta. Decyzję w tej sprawie podjął sam Putin, o czym poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Ławrow jest poważnie chory?

Jak donosi niezależny rosyjski kanał informacyjny "Mozhem Obyasnit", absencja Ławrowa ma być spowodowana poważną chorobą. Nie wiadomo jednak, jakie miałoby to być schorzenie.

Z kolei serwis Nexta wskazał, że pogłoski o złym stanie zdrowia szefa rosyjskiego MSZ nie są niczym nowym. W 2022 roku pojawiła się informacja, że Ławrow trafił do szpitala. Dwie osoby miały potwierdzić, że polityk był poddany leczeniu ze względu na problemy z sercem. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji miał trafić do szpitala Sanglah Hospital, w mieście Denpasar (stolica prowincji Bali).

Doniesieniom mediów zaprzeczyło rosyjskie MSZ. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa stwierdziła, że wraz z Ławrowem czytają doniesienia medialne i nie mogą w nie uwierzyć.

