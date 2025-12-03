Znana sieć wróci do Rosji? Wymowny ruch

Jak podaje agencja RIA Nowosti, koncern McDonald's Corporation już w grudniu 2024 roku złożył wniosek do rosyjskiego urzędu patentowego o zarejestrowanie znaku towarowego "I'm lovin' it". Rospatent zatwierdził dokumenty w tym tygodniu.

To samo źródło wskazało, że sieć restauracji zarejestrowała na terytorium Federacji Rosyjskiej jeszcze dwa inne znaki towarowe: "Big Tasty" i "McDelivery".

Dzięki temu krokowi, firma uzyskała prawo do produkcji i sprzedaży produktów spożywczych oraz świadczenia usług restauracyjnych w Rosji. Do tej pory McDonald's nie wydał jeszcze żadnego komunikatu dotyczącego wznowienia działalności w tym kraju.

Amerykański gigant ogłosił zawieszenie działalności na terenie Federacji Rosyjskiej 14 marca 2022 roku. Była to reakcja na agresję Moskwy na Ukrainę. Decyzję tłumaczono "trudnościami operacyjnymi, technicznymi i logistycznymi".

Coca-Cola znów w Rosji

Również Coca-Cola ponownie zarejestrowała swoje kluczowe znaki towarowe w Rosji – wynika z danych Rospatentu.

Podobne działania podjęły także inne globalne koncerny, które po rozpoczęciu wojny na Ukrainie opuściły rosyjski rynek, m.in. PepsiCo, Toyota, IKEA, Chanel czy Uniqlo. Eksperci podkreślają jednak, że nie oznacza to wznowienia produkcji czy sprzedaży w Rosji, a jedynie próbę zabezpieczenia własności intelektualnej.

Coca-Cola wstrzymała działalność w Rosji w 2022 roku, a jej napoje są tam sprzedawane pod lokalną marką "Dobryj". Rejestracja znaków "Coca-Cola" i "Sprite" ma zapobiec utracie wyłącznych praw do marek, które zgodnie z rosyjskim prawem wygasają po trzech latach nieużywania. Dodatkowo na rynku pojawiło się wiele produktów łudząco podobnych do oryginalnych, a część towarów wciąż trafia do Rosji przez tzw. import równoległy.

Czytaj też:

Co zaakceptował Putin? Kreml prostuje doniesienia o negocjacjachCzytaj też:

Biedronka chce rywalizować z McDonald's. Nowy produkt