Minister obrony: To idealny dzień, by pokazać naszą siłę

Wystąpienie ministra obrony narodowej było jednym z elementów otwierających wielką defiladę, którą z okazji Święta Wojska Polskiego zorganizowano na stołecznej Wisłostradzie.

– 15 sierpnia jest nie tylko okazją do złożenia hołdu bohaterskim żołnierzom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i podziękowania współczesnym żołnierzom za to, że bronią naszej Ojczyzny. To też idealny dzień, by pokazać naszą siłę. Pokazać, że zbudowaliśmy potężne siły zbrojne, które bez wahania będą skutecznie bronić granic. Pokazać, że Polska stała się liczącym graczem na scenie międzynarodowej – powiedział minister Błaszczak.

Szef MON zaznaczył, że "już dawno minęło czasy, gdy nasi żołnierze musieli wstydzić się sprzętu, którego używają i warunków, w jakich pełnią służbę. Dziś pokazujemy naszą siłę i nowoczesność".

– Hasłem obchodów jest "Silna Biało-Czerwona". Siłą Biało-Czerwonej jest Wojsko Polskie. Profesjonalne, skuteczne, wyposażone w sprzęt najwyższej jakości. Z radością witam pana prezydenta, panią marszałek, pana premiera, przedstawicieli wojska i wszystkich, którym bliskie jest bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. To dzięki przywództwu premiera Jarosław Kaczyńskiego wprowadziliśmy ustawę o obronie ojczyzny, jako fundament, na którym budujemy siłę Wojska Polskiego – zaznaczył minister.

Brawa dla obrońców granicy

– Od dłuższego czasu bronimy bezpieczeństwa granicy. Wojsko jest przygotowane do tego, żeby odpierać hybrydowe ataki reżimów rosyjskiego i białoruskiego, wzmocnione obecnością tzw. Grupy Wagnera. Każdego dnia kilka tysięcy żołnierzy pełni tam służbę, tak, aby być w każdej chwili gotowym do adekwatnej odpowiedzi. Podziękujmy brawami żołnierzom, którzy w tej chwili pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej – zaapelował szef MON, na co zgromadzeni na defiladzie odpowiedzieli burzą oklasków.

– Zaraz po defiladzie pojadę tam osobiście, aby złożyć życzenia żołnierzom, opowiem o sile Państwa braw. Dziękuję za to – podkreślił Mariusz Błaszczak. – Bezpieczeństwo jest fundamentem budowy silnego, sprawiedliwego i dostatniego państwa – dodał minister obrony.

Czytaj też:

Ziobro: Silna "Biało-Czerwona" to gwarancja naszej wolnościCzytaj też:

"Duma, chwała oręża i niezłomność". Prezydent: Sierpień 1920 roku był doświadczeniem wspólnoty