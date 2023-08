Sawicki: Nie mam żadnych złudzeń. Tusk powtórzy manewr Kaczyńskiego

Marek Sawicki podkreśla, że nie był "zszokowany" sojuszem Michała Kołodziejczaka i Donalda Tuska. – Pierwsza rozmowa jaka była i kiedy Michał Kołodziejczak przyszedł i negocjował z nami ewentualne warunki udziału w koalicji Trzecia Droga, wtedy pytał czy jest możliwość powrotu do jednej listy. Jasno mu wtedy odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości, że temat jednej listy został zamknięty w styczniu tego roku – powiedział Marek Sawicki w Polskim Radiu 24.

Sawicki podkreśla, że Kołodziejczak reprezentuje obecnie siebie, bo do KO nie poszedł jako lider całej Agrounii, w której ma panować obecnie głęboki spór. – On poszedł sam i chyba 5, czy 6 jego współpracowników jeszcze gdzieś tam na listach KO się znajdzie – dodał.

Kanibalizacja opozycji?

Prowadzący rozmowę Adrian Klarenbach dopytywał swojego gościa, czy nie obawia się, że Donald Tusk pozyskując Kołodziejczaka zmarginalizuje PSL.

– Ten ten manewr [marginalizacji konkurencji - red.] także wykonał, wiele razy już Jarosław Kaczyński. Bo Jarosław Kaczyński przygotowując się do zwycięstwa, najpierw spacyfikował całą drobną opozycję po prawej stronie sceny politycznej. Ten manewr chce powtórzyć także Donald Tusk, co do tego nie mam żadnych złudzeń, więc takiego gestu również się spodziewam. Ale damy sobie radę, spokojnie. Jesteśmy samodzielnym bytem politycznym i nie pozwolimy sobie na tego typu grę – powiedział Marek Sawicki w Polskim Radiu 24.

Kogo wybiorą Polacy? Nowy sondaż DoRzeczy.pl

Z kolei jak wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,6 proc. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,9 proc. respondentów. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica oraz Trzecia Droga.

