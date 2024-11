"Wtedy przerżniemy wybory". Sawicki ostrzega koalicjantów

Do zwycięskich dla Donalda Trumpa wyborów prezydenckich Marek Sawicki odniósł się w rozmowie z serwisem wPolityce.pl.

Marek Sawicki o wygranej Donalda Trumpa

Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że nawet w społeczeństwie tak tolerancyjnym, wymieszanym i różnorodnym to kwestie związane z bezpieczeństwem i gospodarką okazały się najważniejsze. Jak podkreślił, przeważyły one nad kwestiami wolnościowymi, o które "bardzo mocno dobijała się Kamala Harris".

Poseł PSL odczytuje taki werdykt amerykańskich wyborców jako wskazówkę dla własnego środowiska.

– Jestem spokojny jako konserwatysta, że również w Polsce dziś dla mojej ekipy rządzącej będzie to jasny sygnał, że albo postawi na programowe zapowiedzi dotyczące gospodarki, przedsiębiorczości, demografii, służby zdrowia i energii, albo postawi na projekty progresywne i obyczajowe i za niecałe trzy lata przerżnie wybory, więc czas najwyższy, żeby się obudzić – mówił.

Trzaskowski bez szans na prezydenturę? Sawicki: Nie mam żadnych wątpliwości

Sawicki odniósł się również do kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Tu parlamentarzysta również dostrzega w wynikach wyborów w USA przestrogę.

– Ja patrzę na to z dużym spokojem, ponieważ nie moim interesem jest wskazywać Platformie, kogo mają wystawić na kandydata na prezydenta. W każdym bądź razie dzisiejsze wyniki ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że z pewnością podobnie jest w polskim społeczeństwie. Nie ma szans na wygranie prezydentury Rafał Trzaskowski i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Zostaje im de facto Sikorski – stwierdził poseł PSL.

Czytaj też:

Sukces Trumpa lekcją dla PiS? Morawiecki mówi wprostCzytaj też:

Zwrot ws. Kamali Harris. Nieoficjalne doniesieniaCzytaj też:

CNN: Co się stało? Harris przegrała przez ekonomię