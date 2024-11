Zwrot ws. Kamali Harris. Nieoficjalne doniesienia

O planowanym wystąpieniu kandydatki Demokratów informuje NBC. Stacja powołuje się na jej współpracowników.

Nieoficjalnie: Jeszcze dziś wystąpienie Kamali Harris

Z doniesień tych wynika, że przemówienie Kamali Harris ma odbyć się na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie. To tam znajduje się jej sztab wyborczy.

Przypomnijmy, iż oczekiwano że wiceprezydent Harris przemówi do swoich sympatyków we wtorek wieczorem czasu lokalnego. Nieoczekiwanie jednak ogłoszono, że wystąpienia nie będzie. Informację tę przekazano, kiedy spływające wyniki dawały kandydatce Republikanów nikłe szanse na zwycięstwo. Jak relacjonowały media, spowodowały one również, że nastroje w sztabie mocno opadły. Spora grupa zwolenników Harris miała opuścić sztab jeszcze przed podaniem informacji o tym, że wystąpienia nie będzie.

Wielki powrót Trumpa do Białego Domu. Wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych

O zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych donoszą amerykańskie media. Jako pierwsza o zdobyciu przez kandydata Republikanów zapewniających tryumf 270 głosów elektorskich poinformowała stacja Fox News.

Według CNN Donald Trump na godz. 11.30 polskiego czasu zebrał 276 głosów elektorskich, zaś kandydatka Demokratów Kamala Harris 219. Telewizja Fox News zaktualizowała później wyniki do stosunku 277 do 226. Z kolei agencja AP pisze o 277 głosach elektorskich dla Trumpa przy 224 dla Harris.

Na informację o powrocie Trumpa do Białego Domu zareagowały już m.in. Rosja i Chiny. Gratulacje kandydatowi Republikanów złożyli prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk.

