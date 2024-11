Scholz o zwycięstwie Trumpa. Mówił o "kluczowych decyzjach"

To już pewne: Donald Trump wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych i to on zostanie 47. prezydentem tego kraju. Z całego świata płyną do kandydata Republikanów gratulacje. Złożył je również kanclerz Niemiec Olaf Schozl.

Olaf Scholz pogratulował Donaldowi Trumpowi. "Prezydentura w USA wpływa zawsze na cały świat"

– Amerykanie i Amerykanki dokonali wyboru. Serdecznie gratuluję Donaldowi Trumpowi zwycięstwa – oświadczył.

Niemiecki przywódca zwrócił uwagę, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie musiał sprostać wielu kryzysowym sytuacjom na świecie, ponieważ kraj ten pełni centralną funkcję. – Prezydentura w USA wpływa zawsze na cały świat. W wielu miejscach administracja Donalda Trumpa będzie musiała podjąć kluczowe decyzje – podkreślił.

Scholz zapowiedział starania mające na celu uruchomienie kanałów komunikacyjnych z Waszyngtonem, aby uzgodnić przyszłą współpracę.

Wielki powrót Trumpa do Białego Domu. Wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych

O zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych donoszą amerykańskie media. Jako pierwsza o zdobyciu przez kandydata Republikanów zapewniających tryumf 270 głosów elektorskich poinformowała stacja Fox News.

Według CNN Donald Trump na godz. 11.30 polskiego czasu zebrał 276 głosów elektorskich, zaś kandydatka Demokratów Kamala Harris 219. Telewizja Fox News zaktualizowała później wyniki do stosunku 277 do 226. Z kolei agencja AP pisze o 277 głosach elektorskich dla Trumpa przy 224 dla Harris.

Na informację o powrocie Trumpa do Białego Domu zareagowały już m.in. Rosja i Chiny. Gratulacje kandydatowi Republikanów złożyli prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk.

